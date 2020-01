Mantan Pemain Persib Bandung Ini Resmi Jadi Pemain Asing Pertama yang Gabung Arema FC

TRIBUNJABAR.ID - Mantan pemain Persib Bandung Oh In Kyun resmi berseragam Arema FC untuk musim Liga 1 2020.

Oh In Kyun datang bersamaan dengan pelatih anyar Arema FC, Mario Gomez. Oh In Kyun juga menjadi pemain asing pertama yang resmi bergabung dengan Arema FC.

General Manajer Arema FC, Ruddy Widodo, mengatakan bahwa Oh In Kyun merupakan pemain kesembilan yang resmi membela Singo Edan.

Tiga slot sisa untuk pemain asing akan segera diperkenalkan oleh Arema FC.

"Oh In Kyun mengisi satu dari empat slot untuk pemain asing," kata Ruddy Widodo kepada awak media di Malang, Kamis (16/1/2020).

"Untuk tiga pemain asing lainnya akan menyusul," ucap Ruddy Widodo menambahkan.

Oh In Kyun didatangkan atas rekomendasi dari juru taktik anyar Arema FC, Mario Gomez.

Pelatih asal Argentina itu diberikan kebebasan untuk menyusun komposisi pemain lokal dan asing.

Selain itu, Oh In Kyun sempat bekerjasama dengan Mario Gomez waktu di Persib Bandung pada musim 2018.

Pada musim 2019, Oh In Kyun membela Persipura Jayapura dan Mario Gomez melatih Borneo FC.

"Oh In Kyun merupakan satu dari dia pemain yang diminta pelatih. Keduanya pernah bekerjasama di Persib Bandung sehingga adaptasi tidak akan masalah," kata Ruddy Widodo.

Ruddy Widodo pun mengucapkan selamat datang kepada pemain asal Korea Selatan itu di Arema FC.

Tentu saja Ruddy Widodo punya harapan besar dengan kedatangan eks pemain Mitra Kukar itu.

"Semoga Oh In Kyun bisa memberikan kontribusi lebih baik dari sebelumnya," kata Ruddy Widodo mengakhiri.

(BolaSport.com/Mochamad Hary Prasetya)

