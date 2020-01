Cara Unik GOT7 Rayakan Hari Jadi Mereka yang Keenam, Foto Ala Zaman Baru Debut

TRIBUNJABAR.ID - Boy group dari Korea Selatan, GOT7 merayakan hari jadinya yang keenam hari ini, Kamis (16/1/2020).

Jinyoung cs membuat sebuah persembahan unik untuk para penggemarnya yang disebut iGOT7 ( Ahgase).

Melalui akun Twitter resminya @GOT7official, mereka membagikan dua foto.

"GOT7 (emoticon hati) I GOT7 6TH FAN MEETING. ONCE UPON A TIME "The Winter That We Loved"," isi tulisan pelengkap unggahan tersebut.

Foto pertama memperlihatkan tujuh member grup asuhan JYP Entertainment ini menggunakan pakaian berwarna perak dengan latar belakang bernuansa kebiruan.

Sedangkan foto kedua, mereka menggunakan baju warna abu-abu dan latar belakang agak coklat.

Uniknya, gaya mereka di dua foto tadi persis sama.

Ternyata, GOT7 melakukan pemotretan ulang bak poster teaser saat mereka akan debut tahun 2014.

Mereka juga sama-sama mengenakan pakaian dari lagu “Girls Girls Girls”.

Selain itu, foto baru tersebut juga digunakan untuk mengingatkan jadwal fan meeting keenam mereka yang bertajuk “Once Upon A Time: The Winter That We Loved”.

Rencananya acara jumpa penggemar itu akan berlangsung di Hwajeong Tiger Dome, Universitas Korea.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Ulang Tahun ke-6, GOT7 Foto Bareng ala Debut", https://www.kompas.com/hype/read/2020/01/16/151030866/ulang-tahun-ke-6-got7-foto-bareng-ala-debut.

Penulis : Melvina Tionardus

Editor : Dian Maharani