Wander Luiz & Joel Vinicius Disebut Diproyeksikan Gantikan Ezechiel, Ini Komentar Pelatih Persib

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG‑ Ezechiel N Douassel kemungkinan besar tak lagi membela Persib Bandung di Liga 1 2020.

Pemain yang diproyeksikan menggantikan Ezechiel N Douassel, penyerang asal Chad itu, telah datang dan mengikuti latihan perdana, kemarin.

Ada dua penyerang yang bergabung dengan Persib Bandung. Mereka adalah Wander Luiz dan Joel Vinicius. Keduanya untuk menggantikan Kevin van Kippersluis dan Ezechiel.

Kevin dilepas setelah bertarung di putaran kedua Liga 1 2019. Ezechiel N Douassel menyatakan mundur dari Persib Bandung meski masih terikat kontrak setahun. Ezechiel sudah berseragam biru dua setengah musim.

"Pertimbangannya, tentunya, karena kemarin kami ada Kevin sama Ezechiel. Kita tahu seperti apa. Kemudian kami coba beripikir positif, berpikir ke depan dari hasil yang kemarin. Makanya kami coba mengisi beberapa pos yang kemungkinan kosong. Baik itu di center back atau di posisi depan," ujar pelatih fisik Persib Bandung, Yaya Sunarya, setelah memimpin latihan di Stadion SPOrT Jabar, Jalan Pacuan Kuda, Kota Bandung, Minggu (12/1/2020).

Dua pemain seleksi baru di Persib Bandung, Wander Luiz dan Joel Vinicius asal Brasil sudah ikut berlatih di Stadion SPOrT Jabar Arcamanik, Minggu (12/1/2019) (Tribun Jabar/Ferdyan Adhy Nugraha)

Duo Brasil tersebut masih berstatus pemain seleksi. Selain di latihan, Wander Luiz dan Joel Vinicius akan melakoni puncak penilaian ketika Maung Bandung tampil menghadap Selangor FA dan Bangkok United di Asia Challenge 2020 di Selangor, Malayasia, 18‑19 Januari.

• Direkomendasikan Pelatih Persib Bandung, Joel Vinicius & Wander Luiz Diseleksi di Malaysia

• Harapan Besar untuk Wander Luiz dan Joel Vinicius dari Tim Pelatih Persib Bandung

Yaya menegaskan, Wander Luiz dan Joel Vinicius merupakan pemain rekomendasi tim pelatih.

"Status yang direkomendasikan oleh kami semua, termasuk coach Robert (Alberts). Tapi kami ingin melihat bagaimana penampilan mereka dan adaptasi dengan tim," katanya.

Yaya mengatakan, keduanya sampai Bandung pada Sabtu (11/1/2020) malam.

"Kami dapat informasinya setelah menggelar latihan sore di Arcamanik. Manajemen menghubungi kalau kedua pemain ini datang dari Jakarta kemudian OTW (on the way) ke Bandung. Kemudian kami koordinasi dengan coach mengenai kedatangan mereka dan sudah disiapkan sebelumnya," ujar Yaya Sunarya.