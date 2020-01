Postingan Akun EXO Official 'Diserbu', Foto Chen EXO Banjir Komentar Saat Kabar Akan Menikah Mencuat

TRIBUNJABAR.ID - Penggemar menyerbu akun Instagram EXO Official ketika kabar Chen EXO akan menikah mencuat dan menjadi pemberitaan di media massa.

Seperti diketahui, idol Kpop yang satu ini baru saja memberikan kabar mengejutkan bagi para penggemar.

Chen EXO memutuskan akan menikahi wanita pujaannya. Ia bahkan mengumumkannya melalui sebuah surat.

Kabar itu pun langsung membuat Chen EXO menjadi perbincangan di dunia maya.

Namanya bahkan menjadi trending satu di Twitter, bahkan masuk dalam jajaran trending di mesin pencari Google.

Tak hanya diberitakan media massa dan menjadi perbincangan di Twitter, akun Instagram EXO Official di Instagram pun turut menjadi sasaran.

Satu di antaranya postingan foto Chen yang satu ini. Banyak penggemar yang menuliskan komentar ucapan selamat untuk Chen EXO.

Tak hanya pada satu postingan, postingan foto Chen EXO yang lain turut banjir komentar penggemar.

Berikut ini komentar mereka.

heyzxnayy: Congratulations and wish you strong Love and support you forever. From EXO-L love chen.