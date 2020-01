VIDEO Bon Appetit di Centro 58 Food Center Menyediakan 13 Menu Khas Jepang Saus Mentai Rasa Nikmat

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sajian mentai (mayones) khas Jepang semakin merajai ranah perkulineran Bandung. Sajian mentai (mayones) khas Jepang semakin merajai ranah perkulineran Bandung.

Cita rasanya yang lebih enak ketimbang mayones biasa, membuat sajian tersebut cukup populer di lidah masyarakat, bahkan banyak yang menyuguhkannya.

Bagi anda yang ingin menikmati kuliner berbahan saus mentai, bisa mencobanya di Bon Appetit, Jalan Trunojoyo No 58, Citarum, Kota Bandung. Patokan lokasinya di area Centro 58 Food Center.

Binis kuliner yang dikenal dengan jargon 'Mentai Specialis' ini, menyediakan 13 menu khas Jepang dan fusion.

Di antaranya :

- Chicken katsu mentai with nori rice Rp 45.000

- Chicken skin mentai with nori rice Rp 35.000

- Salmon mentai with nori rice Rp 55.000

- Salmon skin mentai with nori rice Rp 45.000

- Salmon shirataki mentai Rp 60.000

- Salmon skin shirataki mentai Rp 50.000

- Chicken katsu shirataki mentai Rp 50.000

- Chicken skin shirataki mentai Rp 50.000

- Crispy salmon sushi mentai Rp 60.000

Selain spesialis mentai, Bon Appeti juga menyediakan menu tanpa campuran saus mentai, yaitu chicken katsu sushi taco Rp 25.000, salmon sushi taco Rp 35.000, spicy Korean tteokbokki extra mozzarela Rp 45.000, Spicy korean tteokbokki Rp 35.000, dan lainnya.

Untuk menjajakan menu andalannya, Bon Appeti menempati semi kontainer berwarna krem berukuran 2×3 meter.

Di kontainer itu terdapat peralatan masak, bahan-bahan makanan, perlengkapan kemasan makanan, kompor, dan lainnya.

Di dekat kontainer tersebut juga disediakan beberapa tempat duduk ala anak muda banget.

Tempat duduk ini terdiri dari kursi kayu dan meja kayu berukuran panjang yang dikhususkan bagi pengunjung makan di tempat.

Pemilik Bon Appetit, Rachma Okta (24), menuturkan, Ia mulai merintis binis tersebut sejak 2018 di Bandung.

"Kalau itu, saya memulai bisnisnisnya via online di instagram dengan nama akun @ bon.appetit.id ," ujar Rachma kepada Tribun Jabar, ditemui di lokasi tersebut, Sabtu (11/1/2020) sore.

Sebelum membuka outlet di Centro 58 Food Center, ia terlebih dahulu menjual kuliner saus mentainnya di rumah produksi Bon Appetit yang berlokasi di kawasan Antapani.

Namun di rumah produksi ini hanya dikuhususkan untuk take away atau pemesenan via aplikasi online. Dalam sehari, kurang lebih 130 porsi menu saus mentai terjual di rumah produksi Bon Appeti

"Setelah bisnis di Instagram dan di rumah produksi makin berkembang, akhirnya saya memutuskan membuka cabang kedua Bon Appetit di Centro 58 Food Center. Kebetulan kami baru saja mengadakan soft opening di sini," jelas Rachma.

Rachma menambahkan, alasannya ia memilih berbisnis kuliner mentai karena telah favorit sejak zaman sekolah. Selain itu, Rachma juga memang hobi masak di rumah.

"Saya mulai suka keliner berbahan saus mentai itu sejak smp. Baru kepikiran untuk memulai bisnis ini saat sudah mau lulus kuliah," kata Rachma.

Perihal nama Bon Appeti, Rachma mengaku, diambil dari kata bahasa Perancis yang artinya selamat makan.

"Saya menggunakan nama tersebut karena unik dan mudah diingat. Memang sih, namanya kurang nyambung dengan menu yang ditawarkan, yang penting hasilnya saja yang dilihat," pungkas Rachma.

Operasional outlet Bon Appeti di Centro 58 Food Center dibuka setiap hari pada pukul 09.00 hingga 22.00. (Fasko)

Penulis: Fasko Dehotman

Video Production: Wahyudi Utomo