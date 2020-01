VIDEO 2 Motor Tabrakan Lalu Terbakar di Flyover Cimindi Cimahi, 1 Orang Tewas

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Dua sepeda motor terbakar setelah terlibat tabrakan di Flyover Cimindi, Kota Cimahi, pada Sabtu (11/1/2020) sekitar pukul 22.15 WIB.

Sepeda motor kawasaki yang ditumpangi ET (20) bertabrakan dengan motor Thunder yang dikendarai AS (25) yang membonceng perempuan AN (25).

Menurut keterangan warga sekitar Naufal (22) yang merupakan dari KIC mitra Polres Cimahi mengaku sempat melihat motor kawasaki yang ditumpangi ET melintas dari Bandung ke Cimahi lewat jalur flyover Cimindi.

"Jadi pas malem saya dan teman saya melihat motor kawasaki itu ngebut. Tak berselang lama, pas di turunan flyover Cimindi, mau turun pisan, terjadi tabrakan sama motor thunder. Motor terseret dua-duanya," ujarnya saat dikonfirmasi Tribun Jabar, Minggu (12/1/2020).

Seorang korban menghantam kendaraan mobil yag melintas dari arah berlawanan.

"Jadi untuk dugaan dari tanki bensin yang tergesek di aspal hingga bocor dan adanya percikan api dari gesekan tersebut sehingga menyebabkan motor terbakar," kata Naufal.

Naufal mengatakan akibat kejadian itu, seorang perempuan meninggal dunia berinisial AN (25).

Ia menambahkan saat kejadian lalu lintas mulai macet.

"Ya macet sebentar di atas (flyover cimindi), tapi sama kami dan polisi diarahkan ke jalan yang di bawahnya," ujarnya.