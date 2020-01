Rifki 13, Drummer Kenamaan Asal Bandung, Mentor Drummer Muda, Bunga Bangsa

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Nama Rifki 13 tentunya sudah tidak asing lagi di ranah musik metal Kota Bandung.

Rifki 13 adalah penggebuk drum yang sempat bergabung dengan band cadas legendaris seperti Forgotten, Rotten To The Core, In Place Of Hope, dan 7 Kurcaci/Konfliktion.

Rifki 13 juga adalah sosok mentor dan produser dibalik rilisnya single Bunga Bangsa dengan judul Panggrantesing Jagad.

Gadis kelahiran Salatiga, 31 Mei 2005 ini memang memiliki ketertarikan akan alat musik drum bermula ketika melihat acara televisi Indonesia Mencari Bakat dan melihat drummer cilik wanita dengan genre rock yg bernama JP Millenix.

Drummer 14 tahun, Bunga Bangsa, dalam peluncuran single Panggrantesing Jagad, di Kota Lama Semarang pada Sabtu malam (11/2/2019). (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

Di usianya yang masih terbilang muda, Bunga justru berhasil menghasilkan sebuah karya yang unik dan orisinil.

Rifki 13 menceritakan pertemuannya dengan Bunga bermula karena Bunga melihat dirinya dari Youtube dan kemudian sengaja menghubunginya untuk belajar.

"Bunga ngambil master class sekali di Bandung dan langsung cocok, disitu saya diminta untuk datang secara berkala ke Semarang," ujar Rifki 13 di Kota Lama Semarang, Sabtu (11/2/2020).

Ia mengatakan ketertarikan Bunga akan dunia instrumen drum begitu serius dijalaninya.

Bahkan demi menjadi drummer profesional Bunga mengambil home schooling.

Banyaknya dukungan dari berbagai pihak dan orang tua Bunga membuatnya kini berhasil merilis lagu Panggrantesing Jagad.

"Sebagai music produser saya memberikan input harus bagaimana dalam pembuatan lagu ini. Tema yang diangkat juga tentang keadaan bencana alam saat ini," ujarnya.

Ia menjelaskan melalui lagu Panggrantesing Jagad, Bunga bisa memperkenalkan identitasnya.

Di single selanjutnya Rifki 13 akan mengangkat budaya Nusantara lainnya seperti Sunda, Kalimantan, hingga Sumatera.