Kata Polisi Kronologi Tabrakan 2 Motor Hingga Terbakar di Flyover Cimindi, Satu Orang Meninggal

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Syarif Pulloh Anwari

TRIBUNJABAR.ID, CIMAHI- Dua sepeda motor hangus terbakar setelah bertabkaran di Jalan Flyover Cimindi, Kota Cimahi, Sabtu (11/1/2020) malam.

Polisi sudah mendatangi dan memeriksa lokasi kecelakaan yang mengakibatkan satu orang meninggal tersebut.

Menurut polisi, tabrakan itu melibatkan sepeda motor Kawasaki yang dikendarai oleh ET (20) dan sepeda motor Suzuki Thunder yang dikendarai AS (25) yang berboncengan dengan seorang perempuan berinisial AN (25).

Sebelum kejadian motor kawasaki Ninja 250 Nopol D-4957-ME melaju dalam kecepatan tinggi dari arah Cimahi menuju Bandung.

"Saat di TKP, pengendara (Kawasaki) tidak bisa menguasai laju sepeda motornya sehingga menabrak bagian belakang sepeda motor Suzuki Thunder Nopol D-6564-DV," ujar Kasatlantas Polres Cimahi, AKP Santi via keterangan tertulisnya kepada Tribun Jabar, Minggu (12/1/2020).

• 2 Motor Tabrakan Lalu Terbakar di Flyover Cimindi Cimahi, 1 Orang Tewas

• BREAKING NEWS- Niat Kencan, Pria Ini Malah Dipukul dan Dibakar di Kamar Hotel di Karawang

Setelah bertabrakan, kedua sepeda motor tersebut terseret ke depan ke arah kanan. Pada saat bersamaan, dari arah berlawanan, datang mobil Mg ZS berplat B 1403 SSQ yang dikendarai oleh R (60).

"Yang akhinya terjadi tabrakan," ujarnya.

Kedua motor yang terlibat tabrakan itu hangus terbakar. Menurut Santi, pihaknya sedang mendalami kedua motor yang hangus terbakar tersebut.

"Kalau itu, masih dalam penyelidikan," ungkapnya.