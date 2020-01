Icip-icip 13 Menu Khas Jepang Berbahan Saus Mentai di Outlet Bon Appetit Centro 58 Food Center

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sajian mentai (mayones) khas Jepang semakin digandrungi oleh pecinta kuliner di tanah air.

Cita rasanya yang lebih enak ketimbang mayones biasa, membuat sajian tersebut cukup populer di lidah masyarakat, bahkan banyak tempat makan yang menyuguhkannya.

Bagi anda yang ingin menikmati kuliner berbahan saus mentai, bisa mencobanya di Bon Appetit, Jalan Trunojoyo No 58, Citarum, Kota Bandung. Patokan lokasinya di area Centro 58 Food Center.

Binis kuliner yang dikenal dengan jargon 'Mentai Specialis' ini, menyediakan 13 menu khas Jepang.

Di antaranya :

- Chicken katsu mentai with nori rice Rp 45.000

- Chicken skin mentai with nori rice Rp 35.000

- Salmon mentai with nori rice Rp 55.000

- Salmon skin mentai with nori rice Rp 45.000

- Salmon shirataki mentai Rp 60.000

- Salmon skin shirataki mentai Rp 50.000

- Crispy salmon sushi mentai Rp 60.000

- Chicken katsu shirataki mentai Rp 50.000

- Chicken skin shirataki mentai Rp 50.000

Tiga menu favorit di outlet Bon Appetit, di antaranya chicken katsu mentai with nori, salmon mentai with nori rice, dan Spicy korean tteokbokki. (Tribun Jabar/Fasko Dehotman)

Selain spesialis mentai, Bon Appeti juga menyediakan menu tanpa campuran saus mentai, yaitu chicken katsu sushi taco Rp 25.000, salmon sushi taco Rp 35.000, spicy Korean tteokbokki extra mozzarela Rp 45.000, Spicy korean tteokbokki Rp 35.000, dan lainnya.