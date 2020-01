Hotel Santika Pasirkoja Siapkan Pelayanan Terbaik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Santika Indonesia Hotels & Resorts kembali menghadirkan Hotel Bintang 3 pilihan terbaik di “Paris van Java” yang diberi nama Hotel Santika Pasir Koja – Bandung.

Terletak di Jalan Raya Peta No. 176, Hotel Santika Pasir Koja – Bandung memiliki 90 kamar dengan 3 tipe berbeda : Superior room, Deluxe room, Suite room.

Fasilitas lainnya adalah Pakuwon Restaurant, Santika Ballroom, dan Swimming Pool.

Pembangunan Hotel Santika Pasir Koja – Bandung merupakan kolaborasi antara PT Anugrah Graha Inti Perkasa selaku pemilik dan Santika Indonesia Hotels & Resorts selaku operator.

Syukuran Pembukaan dari Hotel Santika Pasir Koja – Bandung ditandai dengan pemotongan tumpeng oleh Tjong Sian Wie selaku Perwakilan dari PT Anugrah Graha Inti Perkasa yang kemudian diserahkan kepada Andi Wibowo selaku Direktur Operasional dari Santika Indonesia Hotels & Resorts dan kemudian diteruskan kepada Fajar Pratomo selaku General Manager dari Hotel Santika Pasir Koja – Bandung.

Asst Corporate Marcomm Manager Santika Indonesia, Prita Gero, mengatakan bahwa Hotel Santika Pasir Koja – Bandung sangat dekat dengan pintu keluar Tol Pasir Koja. Selain itu, Hotel ini juga dekat dengan banyak pusat hiburan, seperti Mal Paskal Hyper Square 23, Monumen Bandung Lautan Api, Jalan Braga, dan transit menuju Ciwidey.

"Akses yang mudah dijangkau membuat Hotel Santika Pasir Koja – Bandung sangat cocok untuk dijadikan meeting point dan akomodasi pilihan di Kota Bandung," ujar Prita di sela pembukaan.

Sementara General Manager Corporate Business Development & Marketing Communication, L Sudarsana, mengatakan bahwa Hotel Santika Pasir Koja - Bandung merupakan Hotel Santika ke 30 dalam kelompok Hotel Santika berbintang 3 dan merupakan property ke 113 yang dikelola oleh Santika Indonesia Hotels & Resorts.

"Hingga saat ini property dari Santika Indonesia Hotels & Resorts telah tersebar di lebih dari 40 kota di Indonesia dengan 7 brand utama: The Samaya dan The Kayana yang tergabung dalam The Royal Collection sebagai boutique villa, The Anvaya berbintang 5, Hotel Santika Premiere berbintang 4, Hotel Santika berbintang 3, Kampi Hotel sebagai instagenic hotel berbintang 3 dan Amaris Hotel sebagai Smart Hotel," kata Sudarsana.

Dalam kesempatan yang sama, Fajar Pratomo selaku General Manager dari Hotel Santika Pasir Koja – Bandung, mengatakan Kota Bandung yang terletak 140 km sebelah tenggara dari Ibu Kota Jakarta, merupakan kota metropolitan terbesar ketiga di Indonesia. Dengan total kepadatan penduduk sekitar 2.5 juta jiwa, Kota Kembang ini selalu dilirik sebagai kota yang menjanjikan baik untuk urusan business maupun perjalanan wisata.

"Bukan hanya itu saja, Kota Bandung juga terkenal dengan sebutan “Bandung Lautan Api”sebagai saksi perjuangan para pahlawan dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Selain itu Bandung juga pernah menjadi tuan rumah diselenggarakannya Konfrensi Asia – Afrika di tahun 1955, sehingga kota Bandung menjadi kota bersejarah. Saya berharap kehadiran Hotel Santika - Pasirkoja bisa menjadi pilihan akomodasi bagi wisatawan dan pebisnis yang datang ke Bandung," kata Fajar.

Untuk kemudahan bookingan dengan harga terbaik kemudian daftar menjadi member MyValue untuk menikmati keuntungannya di semua jaringan hotel Santika Indonesia Hotels & Resorts, bisa unduh aplikasi MySantika di iOS atau Google Play Store Untuk informasi lebih lanjut mengenai Hotel Pasir Koja - Bandung, dapat menghubungi (022) 2056 6666 atau email di bandung.pasirkoja@santika.com.