Toastina, Kafe Minimalis Modern Tawarkan Promo Kue Beli Satu Gratis Satu, Yuk Merapat

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Cuaca yang dingin dan mendung membuat badan seolah 'mager' untuk beraktivitas.

Di keadaan seperti ini sudah paling cocok menikmati secangkir kopi hangat dan kue manis untuk membuat Anda semangat mengerjakan tugas maupun pekerjaan.

Banyaknya coffee shop di Bandung tentunya membuat banyak orang kebingungan, dimana mencari tempat yang nyaman untuk sekedar bersantai.

Mungkin bagi sebagian orang menikmati kopi di hotel dinilai terlalu mahal, namun di Toastina cafe, Anda bisa mendapatkan suasana yang nyaman dan tenang.

Bergaya minimalis modern, Toastina cafe bisa jadi salah satu alternatif untuk milenials dan para pebisnis untuk bersantai.

Didukung dengan fasilitas internet, pengunjung yang datang bisa duduk di area dalam dan luar cafe yang nyaman dengan pemandangan dan suasana sejuk.

Digital Marketing & Communications Manager Sheraton Bandung, Nike April mengatakan saat ini Toastina cafe memberikan penawaran buy one get one.

"Promo ini tersedia setiap hari untuk pembelian semua jenis kue, termasuk kue besar (whole cake), aneka roti, dan juga pastry yang dipajang pada hari tersebut," ujar Nike di Sheraton Bandung Hotel & Tower, Jalan Dago No 390, Jumat (10/2/2020).

Promo ini tersedia mulai pukul 18.00-23.00 WIB selama persediaan kue yang dipajang masih ada.

Nike mengatakan, saat ini Toastina juga menghadirkan paket menarik yaitu Let's meet up dengan harga Rp. 50,000 net, untuk 1 coffee dan 1 cake dan juga paket arisan di Toastina mulai dari Rp. 100,000 net/orang.

Menariknya lagi di Toastina adalah, Anda bisa menikmati berbagai jenis kue, pastry, dan roti yang dibuat oleh pastry chef, Adithya.

"Produk unggulan yang bisa dinikmati adalah bi-color croissant, apple struddle, pisang bolen, aneka roti, dan glossy cake yang sedang kekinian," ujarnya.