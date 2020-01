Hasil Malaysia Masters 2020, Indonesia Kirim 8 Wakil ke Babak Kedua

TRIBUNJABAR.ID - Sembilan belas wakil Indonesia sudah melakoni babak pertama turnamen Malaysia Masters 2020 yang berlangsung di Axiata Arena, Kuala Lumpur, Malaysia, 7 dan 8 Januari 2020. Dari 19 wakil, Indonesia menyisakan 8 wakilnya yang akan berlaga di babak kedua Malaysia Masters 2020. Babak kedua Malaysia Masters 2020 akan berlangsung pada hari Kamis (9/1/2020) di arena yang sama. Pada gelaran babak pertama Malaysia Masters 2020 yang berlangsung Senin (7/1/2020) kemarin, ada empat wakil ganda Indonesia yang bertarung mendapatkan tiket babak kedua. Baca juga: Malaysia Masters 2020, Ginting Tersingkir di Babak Pertama Mereka adalah Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (ganda putra), Greysia Polii/Apriyani Rahayu (ganda putri), Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (ganda putra), dan Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso (ganda putra). Indonesia sukses mengirimkan tiga wakilnya ke babak kedua, yakni Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (ganda putra), Greysia Polii/Apriyani Rahayu (ganda putri), dan Mohammad Ahsan/Hendra Setiawan (ganda putra). Sementara itu, dua wakil Indonesia lebih dulu terhenti di babak kualifikasi yakni Alfian Eko Prasetya/Annisa Saufika (ganda campuran) dan Lyanny Alessandra Mainaky (tunggal putri). Adapun Wahyu Nayaka Arya Pangkaryanira/Ade Yusuf Santoso terhenti setelah dikalahkan unggulan asal Jepang, Takeshi Kamura/Keigo Sonoda. Di hari kedua gelaran babak pertama yang berlangsung hari Rabu (8/1/2020), 5 dari 13 wakil Indonesia berhasil melaju ke babak kedua Malaysia Masters 2020. Lima wakil tersebut berasal dari tiga nomor ganda dan dua nomor tunggal. Baca juga: Malaysia Masters 2020, Nyaris Kalah, Jonatan Akui Kesulitan Ubah Strategi Mereka adalah Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo (ganda putra), Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja (ganda campuran), dan Ricky Karandasuwardi/Pia Zebadiah Bernadeth (ganda campuran). Adapun nomor tunggal putra dan tunggal putri masing-masing mengirimkan satu wakilnya ke babak kedua Malaysia Masters 2020 yakni Jonatan Christie dan Ruselli Hartawan. Kejutan datang dari ganda campuran Indonesia unggulan kelima, Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti yang kalah dua gim langsung dari wakil Malaysia non-unggulan, Man Wei Chong/Tan Pearly Koong Le. Baca juga: Malaysia Masters 2020, Praveen/Melati Terhenti di Babak Pertama Sementara ganda campuran non-pelatnas, Ricky Karandasuwardi/Pia Zebadiah Bernadeth berhasil menghentikan salah satu andalan Malaysia, Tan Kian Meng/Lai Pei Jing. Dua wakil ganda Indonesia lainnya yakni Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari (ganda campuran) dan Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto (ganda putri) juga tidak mampu menyudahi perlawan lawan. Adapun empat wakil tunggal berjatuhan di babak pertama yakni Shesar Hiren Rhustavito, Tommy Sugiarto, Fitriani, dan unggulan ke-8, Anthony Sinisuka Ginting. Berikut hasil lengkap wakil Indonesia di hari kedua babak pertama Malaysia Masters 2020 MD - Marcus Fernaldi Gideon/Kevin Sanjaya Sukamuljo vs Lin Chia Yu/Yang Ming-Tse (Taiwan), 21-17, 21-18 XD - Man Wei Chong/Tan Pearly Koong Le (MAS) vs Praveen Jordan/Melati Daeva Oktavianti, 21-18, 21-13 WS - Ratchanok Intanon (THA) vs Gregoria Mariska Tunjung, 22-24, 21-19, 21-15 XD - Ricky Karandasuwardi/Pia Zebadiah Bernadeth vs Tan Kian Meng/Lai Pei Jing (MAS), 21-17, 21-4 MS - Viktor Axelsen (DEN) vs Tommy Sugiarto, 21-13, 21-8 XD - Lee Yang/Yang Ching Tun (TPE) vs Rinov Rivaldy/Pitha Haningtyas Mentari, 21-18, 16-21, 21-18 XD - Hafiz Faizal/Gloria Emanuelle Widjaja vs Mark Lamsfuss/Isabel Herttric (GER), 21-16, 21-19 WS - Cai Yan Yan (CHN) vs Fitriani, 21-10, 21-12 MS - Huang Yu XIang (CHN) vs Anthony Sinisuka Ginting, 21-16, 22-20 MS - Lee Cheuk Yiu (HKG) vs Shesar Hiren Rhustavito, 21-18, 21-16 WD - Li Wen Mei/Zheng Yu (CHN) vs Siti Fadia Silva Ramadhanti/Ribka Sugiarto, 14-21, 21-10, 21-9 WS - Ruselli Hartawan vs Yeo Jia Min (SGP), 10-21, 21-11, 21-16 MS - Jonatan Christie vs Daren Liew (MAS), 21-10, 16-21, 21-15

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Hasil Malaysia Masters 2020, Indonesia Kirim 8 Wakil ke Babak Kedua ", https://bola.kompas.com/read/2020/01/08/22124628/hasil-malaysia-masters-2020-indonesia-kirim-8-wakil-ke-babak-kedua?page=all#page2.

Penulis : Farahdilla Puspa

Editor : Eris Eka Jaya