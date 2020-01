Chord Kunci Gitar Lengkap dengan Lirik Lagu Mundur Alon-alon Nella Kharisma

TRIBUNJABAR.ID - Inilah chord kunci gitar dan lirik lagu Mundur Alon-alon

Penyanyi : Nella Kharisma

INTRO: C Em Am Dm G Em Am F G

C Em

Aku ngalah dudu mergo

Am

Aku wes ra sayang

Dm

Aku mundur dudu mergo

G

Tresnaku wes ilang

Em Am

Nangin aku iki ngerteni

F

Yen dirimu lebih

G

Sayang arek kae

Reff:

Am

Aku mundur alon alon

Em

Mergo sadar aku sopo

F

Mung digoleki pas

G C

Atimu perih

E Am

Aku mundur alon alon

Em

Mergo sadar aku sopo

F

Mung dibutuhno pas

G C

Atimu loro

Intro: Am Em Dm G C E Am Em F G

C Em

Aku ngalah dudu mergo

Am

Aku wes ra sayang

Dm

Aku mundur dudu mergo

G

Tresnaku wes ilang

Em Am

Nangin aku iki ngerteni

F

Yen dirimu lebih

G

Sayang arek kae

Reff"

Am

Aku mundur alon alon

Em

Mergo sadar aku sopo

F

Mung digoleki pas

G C

Atimu perih

E Am

Aku mundur alon alon

Em

Mergo sadar aku sopo

F

Mung dibutuhno pas

G C

Atimu loro

(Tribunstyle/Candra)