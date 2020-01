Postingan Ahmad Dhani Setelah Bebas dari Penjara Jadi Sorotan, El Rumi Pun Ikut Menanggapi

TRIBUNJABAR.ID - Musisi sekaligus politisi, Ahmad Dhani yang juga suami Mulan Jameela kini menghirup udara segar setelah melalui kehidupan di penjara.

Setelah bebas dari balik jeruji besi, Ahmad Dhani langsung mengunggah foto-foto terbarunya melalui akun Instagram.

Mulai dari foto saat perjalanan pulang ke rumah dari LP Cipinang, hingga foto bersama anak-anaknya.

Banyak di antara warganet yang menuliskan komentar di postingan suami Mulan Jameela.

Seperti pada postingan baru Ahmad Dhani yang satu ini.

"Its good to be home," tulis Ahmad Dhani.

Postingannya ini langsung jadi sorotan dan diserbu warganet. Putranya, El Rumi, bahkan turut menuliskan komentar.

"Welcome back!," tulisnya.

Tak hanya itu warganet lain pun turut menuliskan komentar untuk Ahmad Dhani.

Berikut ini komentar mereka.