Deretan Rumah Artis Terkenal yang Kena Banjir Jakarta, Lihat Foto-fotonya

TRIBUNJABAR.ID - Banjir Jakarta dan sekitarnya juga membuat beberapa rumah selebritas atau artis terendam air, Rabu (1/1/2020).

Sejumlah selebritas itu pun turut membagikan potret saat rumahnya kebanjiran.

Dari Nicky Tirta, Yuni Shara, hingga Tina Toon, membagikan kondisi banjir Jakarta yang menerjang rumah atau wilayah di sekitarnya.

Diolah TribunJabar.id dari berbagai sumber, berikut adalah rangkumannya:

1. Yuni Shara

Penyanyi Yuni Shara membagikan potret rumah mewahnya kebanjiran melalui akun Instagram-nya @yunishara 36.

Dalam foto tersebut, Yuni Shara yang mengenakan kaus bermotif belang biru putih dan celana jeans pendek tampak berdiri di tengah air yang menggenang di rumahnya.

Yuni tampak mengenakan sepatu boots saat berdiri di air itu.

Air tersebut berwarna cokelat, alhasil membuat rumah mewah Yuni Shara jadi tak sedap dipandang mata.

"Alhamdulillah..

Thank you 2019

Welcome 2020," tulis akun Yuni Shara.