Ramainya Perayaan Tahun Baru di Trans Convention Center, Rossa dan Kahitna Meriahkan Suasana

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Suasana perayaan malam tahun baru di Trans Convention Center The Trans Luxury Hotel tampak begitu ramai dengan penonton yang tampak menikmati iringan musik.

Tatanan panggung luas dengan permainan lampu berwarna -warni ini membuat suasana acara musik begitu menyenangkan.

Di malam perayaan tahun baru 2020 di Trans Convention Center dimeriahkan dengan musisi papan atas seperti 5 ROMEO, Arsy Widianto, RCT, Riri, Rossa, dan Kahitna.

Ditemui sebelum tampil di atas panggung, Mario Kahitna mengatakan di acara malam ini Kahitna akan berkolaborasi dengan Rossa dan membawakan 15 lagu.

"Ini adalah kota kelahiran kami dan kami akan tampil spesial karena ada Yovie, biasanya Yovie kan nggak ikut," ujar Mario, Selasa (31/12/2019).

Sementara itu Marketing Communication Manager, The Trans Luxury Hotel, Anggia Elgana mengatakan konser ini diadakan karena besarnya antusias masyarakat.

"Tingginya minat keinginan masyarakat ini terlihat dari sejak 3 minggu sebelum acara dengan sold out nya tiket platinum dan gold," ujarnya.

Tiket konser bisa didapatkan di official tiket.com dengan harga Rp.450,000 untuk kelas Festival, Rp.750.000 untuk kelas Silver, Rp.1.100.000 untuk kelas Gold, dan Rp.1.500.000 untuk kelas Platinum.

Selain adanya acara New Year’s Eve Celebration with Rossa, Kahitna, 5 Romeo dan Arsy Widianto di Trans Convention Centre, The Trans Luxury Hotel juga menyambut tahun baru di setiap outlet restaurant.

The Restaurant, menyediakan Marvelous Buffet, dimana adanya buffet kids yang bertemakan superhero Marvel, dengan harga Rp.599.000,- untuk dewasa dan Rp.319.000,- untuk anak.

Disamping The Restaurant, The 18th Restaurant and Lounge pun ikut memeriahkan malam tahun baru dengan menyediakan dinner set menu dengan harga Rp.998.000,-/pax ditemani dengan seleberasi langit yang bertabur kembang api dari ketinggian lantai ke-18.