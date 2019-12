Medina Zein Kerap Posting Kalimat Bijak, Sempat Singgung Soal Kesehatan Mental, Kini Positif Narkoba

TRIBUNJABAR.ID - Pengusaha cantik Medina Zein dikenal aktif dalam bermedia sosial.

Akun Instagram-nya bahkan sudah memiliki banyak pengikut atau followers.

Per Senin (30/12/2019), akun @medinazein yang terverifikasi sudah memiliki 767 ribu pengikut.

Tak hanya membagikan foto dirinya sendiri, akun Medina Zein kerap membagikan postingan berisi kata atau kalimat bijak.

Misalnya pada postingan sekitar sepekan yang lalu.

Dalam postingan tersebut, ia mengunggah sebuah foto yang bertuliskan kalimat mengenai mental health.

• Polisi Pastikan Pelaporan Terhadap Irwansyah oleh Medina Zein Tetap Berlanjut

Di kolom caption, akun Medina Zein menulis mengenai kelemahan diri.

“if we own our weakness and tell other people about it, they wont be able to use it against us later.”

“Jika kita sudah menerima dan memberi tahu orang lain tentang kelemahan kita, gak akan ada yang bisa menggunakannya untuk melawan kita nanti," tulis akun @medinazein.

Di postingan yang diunggah pada 21 Desember 2019 pun, akun Medina Zein juga terlihat mengunggah foto bertuliskan kalimat yang seperti berisi curahan hatinya.