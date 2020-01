Almaz, Smart Technology SUV dengan Perintah Suara Bahasa Indonesia

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Wuling Motors (Wuling) semakin mengukuhkan komitmennya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia melalui produk SUV andalannya, Almaz. Lini produk dengan tagline ‘Drive Unlimited Way’ dilengkapi dengan fitur Wuling Indonesian Command (WIND), yakni inovasi voicecommand pertama berbahasa Indonesia serta pilihan konfigurasi bangku 5-seater dan 7-seater

“Kehadiran inovasi WIND serta beragam fitur terdepan semakin menegaskan identitas Almaz sebagai Smart Technology SUV. Dengan kualitas berstandar global dan apresiasi positif dari industri otomotif di Tanah Air, kami yakin Almaz dapat menghadirkan pengalaman berkendara tanpa batas dan mendorong para konsumen untuk terus melaju menuju kehidupan yang lebih baik sejalan dengan semangat ‘Drive For A Better Life’”, jelas Dian Asmahani selaku Senior Brand Manager Wuling Motors.

Teknologi Wuling Indonesian Command (WIND) memungkinkan pengguna untuk menyalakan, mematikan, atau mengoperasikan beragam fitur kendaraan. Mulai dari pendingin udara, jendela, panoramic sunroof, akses fitur hiburan seperti musik atau radio, melakukan panggilan telepon, menjalankan aplikasi misalnya Wuling Link ataupun TPMS, hingga informasi waktu dan tanggal. Fitur canggih ini membentuk smart ecosystem dalam era mobilitas modern.

Perihal spesifikasi dan fitur, Almaz diperkuat dengan mesin 1.500cc turbocharged yang mampu memproduksi tenaga maksimal 140 HP dan torsi 250 Nm yang disalurkan melalui transmisi CVT dengan pilihan mode berkendara eco, sport dan 8-speed manual simulation yang responsif. Selain itu, Almaz juga hadir dengan opsi transmisi manual 6-percepatan. Beralih ke fitur, Medium SUV Wuling ini diakomodasi dengan panoramic sunroof, start-stop button, keyless remote, keyless entry, sound system keluaran Infinity by Harman, 360o camera, sampai peranti keselamatan yang lengkap.

Almaz mengusung rancang desain eksterior beraura stunning dan sporty pada bagian depan dan masih menjadi daya tariknya melalui Integrated Future Eyes LED dan lampu utama proyektor LED yang ditanamkan di area bawah. Tak hanya itu, di sisi samping diterapkan gaya dynamic parallel dan floating roof yang menjadikan tampilannya semakin modern. Untuk pilihan warna Almaz, Wuling memasarkannya dalam enam pilihan yaitu Aurora Silver, Starry Black, Pristine White, Dazzling Silver, Carnelian Red dan Burgundy Red.

Smart Technology SUV ini diproduksi di pabrik yang mengaplikasikan ‘Global Manufacturing System’ (GMS) dan berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Selain itu, basis dari model ini sendiri telah berstandar global yang ditandai dengan dimulainya kegiatan ekspor produk Wuling berbasis SUV ke sejumlah negara di kawasan Asia Tenggara dan Oseania pada bulan

September lalu.

Hingga saat ini, Almaz pun telah mendapatkan beragam apresiasi dari khalayak media, mulai dari dua penghargaan Car of The Year 2019 dari FORWOT dan Gridoto Award 2019, Best Medium SUV versi Gridoto Award 2019, Carvaganza Editors’ Choice Award 2019, hingga Apresiasi Inovasi 2019 kategori Teknologi oleh Koran Sindo dan Sindonews.com untuk teknologi WIND yang dimiliki Almaz.

Seperti produk-produk Wuling lainnya, Almaz juga didukung dengan berbagai layanan purna jual seperti garansi umum kendaraan 3 tahun atau 100.000 kilometer, garansi komponen utama mesin dan transmisi selama 5 tahun atau 100.000 kilometer, gratis biaya jasa servis berkala sampai 50.000 kilometer atau 4 tahun. Tersedia pula layanan Emergency Road Assistance dan Wuling Customer Assistance 0800-100-5050 yang siap membantu konsumen. Tentunya dengan syarat dan ketentuan berlaku.

Sebagai informasi tambahan, Wuling didukung dengan dua jaringan diler di kota Bandung dan sekitarnya, yakni Wuling Arista Suci dan Wuling Arista Soekarno Hatta. Untuk informasi lebih lanjut, mengenai produk dan informasi mengenai Wuling, Anda dapat berkunjung ke laman wuling.id