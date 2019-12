Persib Jangan Goyah oleh Berita Tak Jelas, Jangan Repot Jika Ezechiel Keluar, Ini Apa Kata Bobotoh

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketika Persib Bandung sedang sibuk mencari dan melakukannegosiasi dengan sejumlah pemain baru untuk musim depan, Liga 1 2020, bobotoh pun ternyata banyak mendukung.

Mereka, bobotoh berharap sepenuhnya pencarian pemain diserahkan kepada pelatih yang nantinya diekseksi oleh manajemen.

Tak hanya itu suara bobotoh yang masuk dalam rubrik Apa Kata Bobotoh di koran Tribun Jabar pun, sepertinya tidak menghiraukan dengan keinginan Ezechiel yang akan mundur dari Persib Bandung.

Terlebih, pelatih Robert Alberts dan jajaran manajemen PT PBB, sebelumnya sudah mengumumkan akan mendatangkan empat pemain lokal dan satu pemain asing untuk memperkuat Persib Bandung di kompetisi Liga 1 2020.

Nah, buat semua khalayak bobotoh yang ingin tahu bagaimana unek-unek bobotoh kemarin, berikut yang dimuat di rubrik Apa Kata Bobotoh, koran Tribun Jabar edisi Minggu (29/12/2019) :

Apa Kata Bobotoh (Tribun Jabar)

+6282121279xxx : "Persib tetap pokus ke persiapan pembentukan kerangka tim tuk liga 2020. tidak terpengaruh oleh berita yg tidak jelas tentang perekrutan pemain baru, yg pasti Managemen akan lebih profesional dalam perekrutan pemain Asing ataupun lokal baik kualitas dan yg lainnya , Pelatin dan Managemen lebih mengetahuinya,, Mudah2an pada waktu yg tidak lama lagi sudah terwujud.. (TRINAGREG) "

+6282117341xxx : "Saya sarankan persib memulai menggunakan pelatih merangkap menejer seperti klub2 besar , agar supaya satu pemikiran sehingga persib cepat maju nya."

+6285659095xxx : "ASLM ! URANG SEBAGAI INSAN BOBOTOH PERSIB MAUNG BANDUNG! SATUJU PISAN JG PERNYATAAN KANG HERU JOKO ! YEN BOBOTOH MOAL IKUT CAMPUR DINA URUSAN PEMAIN ! ETAMAH HAK PELATIH KEUR MILIH PRAJURIT LASKAR BIRU ! KUDU ASAK‑ASAK KUDU PILIH KELIR ACAK CORAK ! ULAH DI AKHIR JADI RUKSAK JG BALANGSAK ! SUGAN ATUH KOREOGRAFER DI TAHUN HAREUP MAH LEUWIH HADE JEUNG LEUWÌH SEMARAK! LANTARAN MAUNG BANDUNG PENAMPILANA HADE JG KAPAKE ! DITAMBAH SORA GOGOROWOKAN NU TEU EUREUN2! SUKA BUNGAH NINGALI LASKAR BIRU SERING MENANG BATAN JADI PACUNDANG! MAUNG BANDUNG BEUKI SEMERBAK MEWANGI ! TAH BAH ETA PISAN HARAPAN PARA BOBOTOH MAH ! ABAH RENE KUDU JADI PELATIH ASING WIWITAN NU MAWA WANGI SANG PANGERAN ! BISA MAWA MAHKOTA JUARA LIGA1 INDONESIA KA TANAH SUNDA AMIN ! ASEP CIPARAY . "

+6282318065xxx : "Mungkin TAHUN DEPAN Kesempatan ke 2 buat COACH RENE untuk membangkitkan KEMBALI PERFORMA DAN KUALITAS TIM PERSIB emang agak BERAT melatih TIM yang biasanya berPRESTASI dengan IMAGE PERSIB yang ""TRADISI JUARA Punya"" tahun ieu teu hiji‑hiji acan tapi kita yakin COACH kesempatan kedua tentu gak bakal anda sia‑siakan siapa tahu dari 4 atau 5 turnamen kelas NASIONAL PERSIB jadi JUARAnya dibawah NAKHODA COACH RENE untuk selanjutnya PERSIB bisa tampil kembali di TOURNAMEN KELAS ASEAN KELAS ASIA ATAU KELAS DUNIA bukan tidak mungkin kalo PERSIB TAMPIL DI PIALA DUNIA antar KLUB VIVA PERSIB!INDONESIA Great FOR3V3R.GARNA JEMBAR PERSIB ALW2Y5 BE IN BOBOTOH HE2RT NO M2TT3R WH2T WIN OR LOSE W3 2LW2Y5 LOV3 P3R5!8 B3C2U5E PERSIB IS THE MO5T G3ORG3OUS TEAM IN INDONES!A"

Bobotoh antusias menyaksikan laga Persib Bandung kontra Barito Putera di Stadion Si Jalak Harupat, Minggu (24/11/2019). Laga berakhir seri 0-0. (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

+6281320411xxx : "Assalamualaikum Wr.Wb.siang Bun,Persib untuk tahun depan pertahankan pemain yang ada sekarang dan yang loyal ke Maung Bandung, cari striker yang sudah keluar ambil Konate lagi ke Persib sama Ferdinand Sinaga dan pemain yang muda"" sekarang tuk tahun depan harus di gembleng terus tuk regenerasi Pangeran Biru Supaya juara tahun depan bisa tercapai Coach Abah Rene Albert tuk bisa memberikan taktiknya ke penggawa Persib tuk meraih mimpi juara lagi LIGA I Thn. 2020 semoga tercapai Aamiin YRA... ( Bbth Cibiru )"