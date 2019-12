Wajah Bapau Junior Anak Baim Wong Bikin Penasaran, Paula Verhoeven Kini Posting Foto Bayinya

TRIBUNJABAR.ID - Pasangan selebriti ternama, Paula Verhoeven dan Baim Wong kini sedang berbahagia. Akhirnya Bapau Junior yang ditunggu-tunggu telah lahir di dunia.

Kini, Baim Wong dan Paula Verhoeven dikaruniai seorang anak dari buah cinta pernikahannya.

Diketahui, Paula Verhoeven baru saja melahirkan. Momen haru saat lahiran pun diabadikan melalui vlong Baim Paula.

Seperti apa wajah bayi kecil Baim Wong dan Paula bisa jadi mengundang penasaran para penggemar.

Melalui Instagram, Paula juga mengunggah fotonya bersama sang bayi.

Namun, model terkenal itu menghalangi wajah anak Baim Wong menggunakan telapak tangannya.

Melalui keterangan fotonya, istri Baim Wong itu menuliskan kata-kata manis untuk sang anak.

Tertulis pula tanggal lahir Bapau Junior yakni pada 27 Desember 2019.

"Welcome to the world anakku sayang @bapau_junior @baimwong .

27Desember2019

@childbirthphotography." tulis Paula Verhoeven.