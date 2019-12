Jadwal Liga Primer Inggris Malam Nanti, United Harus Jaga Tren & Leicester Dituntut Bangkit

TRIBUNJABAR.ID - Klub Liga Primer Inggris seolah tak mengenal kata beristirahat di akhir tahun.

Setelah berlaga dua hari lalu, sebagian klub sudah harus bertanding lagi malam nanti.

Liga Primer Inggris memasuki pekan ke-20.

Menurut jadwal, ada tujuh pertandingan yang digelar Sabtu (28/12/2019) malam hingga Minggu (29/12/2019) dini hari waktu Indonesia.

Pekan ke 20 dibuka laga antara Brighton & Hove Albion melawan AFC Bournemouth.

Laga ini digelar pukul 19.30 waktu Indonesia barat.

BHA di laga terakhirnya kalah 1-2 dari Tottenham Hotspur, sementara Bournemouth bermain imbang 1-1 dengan Arsenal.

Pukul 22.00, ada tiga laga digelar. Laga tersebut adalah Newcastle vs Everton, Southampton vs Crystal Palace, dan Watford vs Aston Villa.

Everton yang kini dilatih oleh Carlo Ancelotti mendapat tantangan besar untuk kembali meraih poin penuh.

Sebelumnya Everton menang 1-0 atas Burnley, sedangkan Newcastle dipermak MU 1-4.

Memasuki Minggu dini hari, ada tiga laga yang digelar.

Yakni laga Norwich City vs Tottenham Hotspur dan West Ham United vs Leicester City di menit 00.30.

Leicester dituntut untuk segera bangkit. Di laga terakhir, mereka kalah 0-4 dari Liverpool.

Terakhir, ada Burnley vs Manchester United. MU yang menang 4-1 di laga terakhirnya harus bisa memanfaatkan tren kemenangan.

Kick off laga ini dijadwalkan pukul 02.45.

