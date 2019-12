Ingin Rayakan Malam Tahun Baru Sambil Dengarkan Lagu Tahun 90-an? Datang Saja ke Hotel Ini

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ingin merayakan malam tahun baruan sambil mendengarkan lagu-lagu hits tahun 90-an?

Bagi Anda yang belum punya agenda merayakan malam tahun baru dan ingin mendengarkan lagu-lagu hits tahun 90-an bisa datang ke Hotel De Paviljoen.

Saat malam pergantian tahun, Hotel De Paviljoen menghadirkan acara bertema Back to Famous 90's Party.

Saat ini generasi Z sedang ramai mendengarkan kembali lagu-lagu 90-an, salah satunya lagu dari Reza Artamevia yang sering diputar.

General Manager Hotel De Paviljoen Bandung, Aditya, mereka menangkap tren yang sedang hits saat ini.

"Kami ingin menangkap tren 90 yang sedang ramai di milenial sebagai momen menghadirkan kembali band kafe yang pernah jadi fenomena. Tema ini juga akan mengajak para tamu untuk merasakan lagi ciri khas Bandung sebagai barometer musik di Indonesia," ujar Aditya, di Hotel De Paviljoen, Jalan Riau, belum lama ini.

Ia mengatakan acara Back to Famous 90's Party akan menghadirkan beberapa band seperti Gypsy Can Band, Rico Deja vu, Dani Gaia, Ivan Nine Ball, dipandu oleh MC Anndy dan Inne.

Personel Gaia Band, Dani membenarkan jika tren musik tahun 90-an ini memang menjadi fenomena yang cukup unik apalagi konsep live band sempat pudar.

"Sekarang justru mulai banyak kafe-kafe yang menghadirkan konsep live band. Pengunjung yang datang pun kebanyakan milenial dan bandnya kebanyakan membawakan lagu-lagu tahun 90-an," ujar Dani.