Download Lagu Dance Monkey - Tones And I MP3, Lengkap dengan Chord Gitar dan Lirik Lagu

TRIBUNJABAR.ID - Baru-baru ini dunia permusikkan dihebohkan dengan lagu yang berjudul Dance Monkey dari Tones And I.

Lagu Dance Monkey yang dibawakan oleh Tones And I menjadi heboh lantaran warna suara vokalisnya yang cukup unik.

Sejak video klipnya dirilis di YouTube, lagu Dance Monkey dari Tones And I telah ditonton sebanyak 412 juta kali, Rabu (25/12/2019) hari ini.

Link download lagu Dance Monkey dari Tones And I, ada pada akhir artikel ini.

Berikut ini chord gitar dan lirik lagu Dance Monkey dari Tones And I yang menceritakan pengalaman indah dalam mengagumi seseorang.

Chord gitar dan lirik lagu Dance Monkey - Tones and I:

Intro:

Bm G A F#m

(*)

Bm

They say oh my god I see the way you

G

shine

A

Take your hand, my dear, and place them

F#m

both in mine