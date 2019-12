Evaluasi Arus Kendaraan pada Libur Natal 2019, Jasa Marga: Kendaraan Besar Turun Jadi 3-6 Persen

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, KARAWANG - PT Jasa Marga mengevaluasi arus kendaraan pada libur Natal dan Tahun Baru 2020 di Tol Jakarta-Cikampek dan Jakarta Cikampek II Elevated.

Hadir dalam evaluasi ini sejumlah pejabat Jasa Marga, di antaranya Operation & Maintenance Management Group Head Jasa Marga, Fitri Wiyanti, Direktur Utama PT Jasa Marga Jalan Layang Cikampek (JJC), Djoko Dwijono, Regional Jabodetabek Jabar Division Head Jasa Marga, Reza Febriano, Direktur Utama PT Jasamarga Transjawa Tol, Bagus Cahya, dan General Manager Jasa Marga Cabang Japek, Raddy R Lukman.

Tol Jakarta Cikampek II Elevated telah beroperasi sejak 15 Desember 2019. Sejumlah kendaraan barang dan besar dilarang untuk melintas di jalan layang tersebut. Selama periode larang kendaraan barang, Fitri Wiyanti, mengatakan proporsi kendaraan Gol III-V turun dari 9 persen kondisi normal menjadi 2-3 persen untuk arah Cipali pada 20-21 Desember 2019.

"Untuk arah Jakarta proporsi kendaraan Gol III-V turun dari 9 persen menjadi 3-6 persen," katanya di Kantor Jasamarga, Selasa (24/12/2019).

Fitri juga menegaskan puncak lalu lintas di Tol Jakarta Cikampek dan Jakarta Cikampek II Elevated Jalur A (arah Cikampek) terjadi pada Jumat (20/12/2019) sebesar 124.176 kendaraan per hari dengan rincian 82.350 kendaraan per hari di Jakarta Cikampek dan 41.826 kendaraan per hari di Japek II (34 persen dari lalin Japek).

"Peningkatan volume lalin terjadi selama 3 hari dari 20 Desember sampai 22 Desember pada saat diberlakukannya one way pada 21 Desember sebesar 40.272 kendaraan yang melintas di Japek II Elevated dan pada 22 Desember sebesar 35.866 kendaraan," ujarnya seraya menyebut 20 Desember dan 22 Desember lalin lebih tinggi dibandingkan Sabtu (21/12/2019) yang kedatangannya menyebar dan membuat lalin lancar.

Jasa Marga juga, lanjut Fitri mengimbau kepada para pengemudi untuk terlebih dahulu memastikan saldo tol yang cukup dan memastikan kendaraan dalam kondisi prima agar tidak over hit dan pastikan ketersediaan BBM memadai.

"Japek II Elevated ini tak ada rest areanya. Jadi harus siapkan dengan pasti," katanya seraya menyebut sejak beroperasinya Tol Japek II Elevated jumlah kendaraan kecil naik sebesar 30 sampai 40 persen.