Dua pemain Persib masuk tim terbaik pekan 34. Satu jadi mantan, satu lagi ingin mundur.

Best XI Pekan 34.

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Dua pemain Persib Bandung tampil bagus saat Maung Bandung melakoni laga terakhir di Liga 1.

Di laga tersebut, Persib menang 5-2 atas tamunya PSM Makassar.

Keduanya kemudian diganjar masuk dalam team of the week atau Best XI pekan 34.

Uniknya, satu dari dua pemain tersebut musim depan tak lagi memperkuat Persib.

Satu pemain lagi dikabarkan ingin mundur, meski kontraknya masih bersisa hingga akhir 2020.

Ya, dua pemain itu adalah Hariono dan Ezechiel N Douassel.

Hariono menyumbang satu gol dan satu assis di laga tersebut.

Hariono mencetak gol ke gawang PSM Makassar di laga terakhirnya bersama Persib Bandung, Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Minggu (22/12/2019) (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Sementara King Eze memborong empat gol.

Menurut akun Twitter resmi Liga 1, keduanya dianggap menjadi kunci kemenangan Maung Bandung di laga pamungkas Liga 1 musim ini.

Di laga tersebut, Ezechiel mencetak empat gol ke gawang Hilman Syah pada menit, 8, 33, 71, dan 83.