Chord Kunci Gitar dan Lirik Lagu Istri Saleha - Rhoma Irama: Hanya Isteri Salehah Perhiasan Terindah

Chord kunci gitar dan lirik Istri Saleha - Rhoma Irama: Hanya isteri salehah Perhiasan Terindah

Rhoma Irama adalah pedangdut legendaris yang sangat produktif dalam mencipta dan menyanyikan lagu. Kara-kaya lagu dangdutnya banyak disukai dan dinyanyikan oleh kaum milenial, termasuk lagu Istri Shaleha

TRIBUNJABAR.ID - Berikut chord kunci gitar dan lirik Istri Saleha

.

Intro : Am

.

Am F G Am

Setiap keindahan.. perhiasan dunia

Am F G Am

Hanya isteri salehah.. perhiasan terindah

.

Intro : Am G F Am

.

Am F G Am

Setiap keindahan.. yang tampak oleh mata

Am F G Am

Itulah perhiasan... perhiasan dunia

.

G F G Am

Namun yang paling indah... di antara semua

G F Bb Am G F Am

Hanya isteri salehah.... isteri yang salehah.......

.

Am F G Am

Setiap keindahan.. perhiasan dunia

Am F G Am

Hanya isteri salehah.. perhiasan terindah



Musik : G C Dm G Am Am C C B Dm Dm C F F E Dm B Dm Dm Am

.

Am C

Hanya istri yang beriman

G Am

Bisa dijadikan teman

Am C

Dalam tiap kesusahan

G Am Dm Am

Selalu jadi hiburan

.

Am C

Hanya isteri yang salehah

G Am

Yang punya cinta sejati

Am C

Yang akan tetap setia

G Am

Dari hidup sampai mati

F Am

Bahkan sampai hidup lagi

.

Am F G Am

Setiap keindahan.. yang tampak oleh mata

Am F G Am

Itulah perhiasan... perhiasan dunia

.

G F G Am

Namun yang paling indah... di antara semua

G F Bb Am G F Am

Hanya isteri salehah.... isteri yang salehah........

.

Am F G Am

Setiap keindahan.. perhiasan dunia

Am F G Am

Hanya isteri salehah.. perhiasan terindah

.

Musik : G C Dm G Am Am C C B Dm Dm C F F E Dm B Dm Dm Am

.

Am C

Hanya istri yang beriman

G Am

Bisa dijadikan teman

Am C

Dalam tiap kesusahan

G Am Dm Am

Selalu jadi hiburan