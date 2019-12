Jadwal Boxing Day Liga Inggris 26 Desember 2019, Laga Dibuka Tottenham vs Brighton

TRIBUNJABAR.ID - Liga Inggris tengah memasuki jadwal terpadat setiap musimnya dengan bergulirnya partai-partai pada festive season dimulai oleh laga-laga Boxing Day, 26 Desember 2019. Berikut adalah jadwal Liga Inggris pada hari itu.

Rangkaian pertandingan pekan ke-19 Liga Inggris itu dibuka oleh Tottenham vs Brighton yang akan bermain pada Kamis (26/12/2019) 19.30 WIB.

Pasukan Jose Mourinho perlu kemenangan setelah menderita kekalahan dari Chelsea, Harry Kane cs kini terpaut enam poin dari The Blues yang menghuni posisi terakhir ke Liga Champions.

Kemudian, enam pertandingan Liga Inggris berlangsung pada pukul 22.00 WIB.

Bournemouth vs Arsenal, Aston Villa vs Norwich, Chelsea vs Southampton, Crystal Palace vs West Ham, Everton vs Burnley, dan Sheffield United vs Watford bakal bergulir pada waktu bersamaan.

Dua pertandingan menonjol dari enam partai tersebut.

Bournemouth vs Arsenal dan Everton vs Burnley akan menjadi debut bagi pelatih baru Arsenal, Mikel Arteta, serta bos baru Everton, Carlo Ancelotti.

Pada Jumat (27/12/2019) akan hadir duel antara dua United dengan Manchester United bersua Newcastle United di Old Trafford.

Man United berambisi untuk menghapus kekecewaan setelah tumbang 0-2 secara mengejutkan dari tim buntut klasemen, Watford, pada akhir pekan lalu.

Mereka akan menghadapi Newcastle United yang telah memenangi tiga dari empat laga terakhir di Liga Inggris.

Tak berhenti di situ, rentetan laga Boxing Day berlanjut dengan partai big match Leicester City vs Liverpool, peringkat dua versus peringkat pertama Premier League.

The Reds dapat membuka jarak dengan Leicester menjadi 13 poin dengan menyimpan satu pertandingan suatu keuntungan masif yang membuat pelatih Manchester City, Pep Guardiola, yakin mereka akan mustahil untuk dikejar.