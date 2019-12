Dishub Kota Bandung Anjurkan Pengguna GrabWheels Untuk Gunakan Jalur Sepeda Demi Keamanan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Maraknya penggunaan GrabWheels yang digunakan generasi masa kini di jalan raya kerap kali membuat pengendara lainnya merasa terganggu.

Banyaknya aduan masyarakat akan hal ini membuat Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Bandung berkoordinasi dengan pihak Grab.

Saat ini Kadishub Kota Bandung, Ricky Gustiadi meminta kepada pengguna otopet listrik untuk melaju di jalur sepeda yang telah tersedia demi keamanan pengguna dan pengendara lainnya.

"Nantinya akan kami padukan operasional GrabWheels dengan layanan Bandung Bike Sharing (Boseh) yang tersebar di beberapa titik yang telah ada," ujar Ricky di Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto No 289, Senin (23/12/2019).

Ia menjelaskan pengaturan operasional akan diatur, jalur sepeda dan tinggal disandingkan dengan Bandung Bike Sharing yang ada pengelolaannya di Bandung.

Menurutnya, perjanjian kerjasama antara Grabwheels dan Boseh akan segera ditindaklanjuti oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dishub Kota Bandung.

Kerjasama yang dilaukan adalah memberikan kenyamanan dan kemanan, dimana sudah disanggupi oleh pihak Grab untuk mentaati aturan yang ada di Kota Bandung.

Aturan ini juga sudah direspon oleh Grab dan Satlantas Polrestabes agar beroperasi di wilayah tertentu. Sehingga Grabwheels akan gunakan jalur sepeda atau jalur khusus tertentu.

"Jalur sepedanya sudah tersedia ada di Jalan Asia Afrika, Jalan Aceh, Jalan Merdeka hinga Jalan Maluku. Pada tahun depan, jalurnya akan diperluas lagi hingga Jalan Pajajaran dan lainnya," ujarnya.

Sementara itu Partner Engagement Grab Jawa Barat, Mawaddi Lubby mengatakan saat ini penggunaan skuter listrik kian marak digunakan milenial.

"Kini Grab menghadirkan keamanan educate more, equip more, dan enforce more untuk meminimalisir pelanggaran dan resiko kecelakaan," ujar Mawaddi.

Hadirnya GrabWheels dipastikan Mawaddi akan terus mengedukasi pengguna agar berkendara secara bertanggung jawab di jalur yang diperbolehkan.

Ia juga mengungkapkan sejak pertama kali skuteristruk GrabWheels hadir di Indonesia, Grab telah memberlakukan peraturan dan inisiatif keselematan seperti :

1. Pengguna GrabWheels harus beruisa 18 tahun ke atas.

2. Tidak boleh boncengan

3. Limit kecepatan skuter listrik hingga 15km/jam

4. Melengkapi skuter listrik dengan lampu yang menyala otomatis dan ada reflektor sehingga tetap terlihat ketika malam hari.

5. Menghadirkan station managers di Jalan Dago, Dipati Ukur, dan Jalan Riau untuk mengedukasi pengguna mengenai cara mengendarai GrabWheels yang aman.