Demi Keamanan, Dishub Kota Bandung Anjurkan Pengguna GrabWheels Gunakan Jalur Sepeda

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Demam bermain GrabWheels menjadi hal yang sedang hits saat ini.

Berbagai momen ketika sedang naik GrabWheels pun seringkali dibagikan di media sosial yang justru viral dan menjadi pro kontra di masyarakat.

Alat mobilitas pribadi (amp) seperti GrabWheels menjadi alternatif diminati oleh masyarakat, terutama milenial.

Selain menjadi transportasi yang mudah dan terjangkau untuk jarak pendek, amp menjadi pilihan yang ramah lingkungan.

Misalnya saja amp yang sedang ramai dan baru diluncurkan adalah GrabWheels.

Adanya pemberitaan tentang penggunaan GrabWheels yang menyalahi aturan membuat Grab meluncurkan keamanan terbaru yang diberi nama 'Three Es'.

Partner Engagement Grab Jawa Barat, Mawaddi Lubby mengatakan saat ini penggunaan skuter listrik kian marak digunakan milenial.

"Kini Grab menghadirkan keamanan educate more, equip more, dan enforce more untuk meminimalisir pelanggaran dan resiko kecelakaan," ujar Mawaddi di halaman parkir Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto No 289, Senin (23/12/2019).

Hadirnya GrabWheels dipastikan Mawaddi akan terus mengedukasi pengguna agar berkendara secara bertanggung jawab di jalur yang diperbolehkan.

