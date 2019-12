Mendekati Natal dan Tahun Baru, Kawasan Lembang Dipadati Wisatawan Hingga Terjadi Kemacetan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Hilman Kamaludin

TRIBUNJABAR.ID, LEMBANG - Mendekati libur Natal dan Tahun Baru (Nataru), kawasan Lembang, Kabupaten Bandung Barat (KBB) sudah mulai dipadati wisatawan, sehingga arus lalu lintas pun tampak sudah mulai mengalami kemacetan.

Pantauan Tribun Jabar, Senin (23/12/2019), saat kendaraan yang didominasi mobil pribadi yang melaju dari arah Kota Bandung menuju Lembang terjadi antrean cukup panjang, begitupun dari arah sebaliknya.

Sejumlah polisi melakukan pengaturan arus lalu lintas yang dipusatkan di sekitar tempat wisata seperti Farmhouse, The Great Asia Africa, Floating Market dan polisi juga melakukan pengaturan di Simpang Beatrix.

Kepala Bagian Operasi (KBO) Satlantas Polres Cimahi, Iptu Duddy Iskandar mengatakan, sejak pagi arus lalu lintas sudah terpantau mengalami kepadatan, terutama saat kendaraan melaju dari arah Kota Bandung menuju Lembang.

"Memang sudah ada peningkatan dan kendaraan banyak yang masuk ke arah Lembang, baik dari Kota Bandung maupun dari arah Subang," ujarnya saat ditemui di Lembang.

Untuk mengatur arus lalu lintas, pihaknya melakukan cara bertindak (CB) di sekitar Farmhouse dan The Great Asia Africa saat pagi hari dengan menerapkan sistem one way dari arah Kota Bandung.

"Jadi CB nya arus lalu lintas dipenggal dulu dari arah atas tepatnya di dekat SPBU, kemudian arus lalu lintas di satu arahkan menuju atas (Lembang)," katanya.

Saat siang hari, lanjut Duddy, kepadatan arus lalu lintas terjadi dari arah Subang menuju arah Farmhouse dan The Great Asia Africa, sehingga cara bertindaknya kendaraan diarahkan menuju Jalan Kolonel Masturi.

Ia mengatakan, hingga sore hari pihaknya sudah melakukan sebanyak 6 kali one untuk mengurai arus lalu lintas di sekitar Lembang karena saat pagi hingga sore hari memang terjadi kepadatan.

"One way di sekitar Farmhouse sudah dilakukan senanyak 2 kali dan disini (Beatrix) hingga sore ini sudah dilakukan 2 kali dengan waktu 15 menit," kata Duddy.