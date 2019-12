Siliwangi Bolu Kukus Buka 3 Store di Bogor, Di Mana Sajakah Itu?

INDUSTRI kuliner dan oleh-oleh terus berkembang, terutama di Jawa Barat. Ide kreatif juga lahir dari Siliwangi Bolu Kukus (SBK) dimana sejarah dan kearifan lokal dijadikan senjata utama. Siliwangi adalah nama yang khas di Bumi Pasundan dan produk-produknya pun menggunakan bahan baku asli tanah Sunda.

Beberapa bahan baku yang digunakan adalah Susu Lembang, Stroberi Ciwidey, Kopi Bogor, Ubi Cilembu, Ketan Kelapa, Alpukat Mentega, Brownies Coklat, dan Talas Bogor. Muhammad Faizal Chaniago, Direktur CV. Boga Karya Siliwangi, dengan tegas mengatakan, inilah oleh-oleh khas Bumi Pasundan.

SBK telah membuka store pertamanya di Stasiun Bogor pada hari Jumat, 25 Oktober 2019. Meskipun dibuka pada hari yang tidak umum alias terbilang hari yang sempit (karena berbarengan dengan jadwal Shalat Jumat), antrian pengunjung untuk membeli produk SBK begitu panjang.

Pada hari itu dan tiga hari sebelumnya, hestek #SiliwangiBoluKukus dan #GratisBoluKukus juga bertengger menjadi trending topik nasional dan Jawa Barat di akun twitter. Hingga hari ini, permintaan produk SBK di kota-kota besar di Jawa Barat (termasuk Jakarta) terus mengalami kenaikan yang signifikan.

Sehubungan dengan hal itu, beberapa mitra dan reseller pun tumbuh dengan subur di mana-mana. Dari yang awalnya merasa khawatir jualannya tidak laku, mereka kemudian berani memesan produk SBK minimal 50 boks sehari. Namun permintaan agar di tiap kota juga ada store resmi terus berdatangan.

Hal ini sangat wajar karena harga mitra dan reseller tentu berbeda dengan harga resminya. Untuk itulah CV. Boga Karya Siliwangi terus menyiasati, melakukan studi banding, dan pengujian di lapangan hingga akhirnya pada minggu ini akan sekaligus membuka 3 store resminya lagi di Bogor dan Puncak.

Siliwangi bolu kukus

Hadir Lebih Istimewa dengan Promo Buy 1 Get 1 Free!

Ya, dalam waktu dekat dan hanya hitungan hari saja, akan segera hadir store baru oleh-oleh khas Bumi Pasundan, yaitu Siliwangi Bolu Kukus. Tidak hanya itu, demi memanjakan pelanggan, bakal ada promo Buy 1 Get 1 Free khusus untuk mereka yang datang pada hari pembukaan. SBK memang Hadir Lebih Istimewa.

Di mana sajakah store-store baru SBK ini? Store pertama ada di Jalan Baru yang resmi dibuka pada hari Sabtu, 21 Desember 2019. Lokasi tepatnya berada di Jl. Sholeh Iskandar No.18d, Kedungbadak, Kec. Tanah Sereal, Kota Bogor. Sebagai patokan, store ini berada di sebuah komplek ruko setelah Universitas Ibnu Khaldun Bogor.

Store kedua ada di Puncak yang resmi dibuka pada hari Minggu, 22 Desember 2019. Lokasi tepatnya berada di Jl. Raya Cibogo Puncak No.85, Cipayung Datar, Kec. Megamendung, Bogor. Sebagai patokan, store ini berada di sebelah Papaho Resort. Sedangkan store ketiga ada di Baranangsiang.

Store di Baranangsiang resmi dibuka pada hari Senin, 23 Desember 2019. Lokasi tepatnya berada di Jl. Raya Pajajaran No.8, Baranangsiang, Kec. Bogor Tim., Kota Bogor. Sebagai patokan, store ini berada di sebelah Trio Jumbo Restoran Padang. Pembukaan tiga store secara bersamaan ini menunjukkan komitmen yang tulus atas permintaan pelanggan.

Promo BUY 1 GET 1 FREE berlaku pada saat tanggal pembukaan setiap store ya. Berarti promo tersebut bisa berlaku kalau pelanggan datang langsung ke Jalan Baru pada hari Sabtu (21/12), ke Puncak pada hari Minggu (22/12), dan ke Baranangsiang pada hari Senin (23/12). Ingat! Hanya berlaku pada hari pembukaan saja. Hanya satu hari.

Sedangkan pada hari kedua atau hari berikutnya berlaku promo yang tidak kalah menariknya. Ada promo Buy 2 Get 1 berlaku untuk 500 pembeli pertama di store Jalan Baru. Promo Buy 2 Get 1 juga berlaku di store Puncak tetapi hanya untuk 200 pembeli pertama. Lalu ada Promo Buy 2 Get 1 di store Baranangsiang untuk 300 pembeli pertama.

Inilah hadiah spesial di akhir tahun dari SBK yang memberikan berbagai macam cita rasa khasanah Bumi Pasundan, mulai dari Susu Lembang, Kopi Bogor, hingga Alpukat Mentega. Siliwangi Bolu Kukus memang Hadir Lebih Istimewa sebagai oleh-oleh khas Bumi Pasundan. Sudah merasakannya secara langsung? Atau masih penasaran dengan rasanya?

Yuk ... hadir langsung di pembukaan store baru Siliwangi Bolu Kukus di store-store resmi yang telah ditunjuk dan dijelaskan di atas. Perlu diingat bahwa jam buka store adalah pukul 06.00 - 22.00 WIB. Sedangkan untuk info lebih lanjut, bisa langsung follow Instagram @siliwangibolukukus. Ada informasi up-to-date tentang promo & giveaway SBK.