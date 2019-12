Happy Mother's Day, Kirim Ucapan Hari Ibu Bahasa Inggris Sekaligus Terjemahan dan Gambar Menarik

TRIBUNJABAR.ID - Happy Mother's Day! Memperingati Hari Ibu pada 22 Desember 2019, Anda bisa memberikan ucapan manis dalam bahasa Inggris.

Buatlah sang ibu senang dan terharu atas ucapan selamat Hari Ibu yang Anda berikan.

Seperti yang diketahui, setiap tanggal 22 Desember memang hari spesial untuk perempuan di Indonesia.

Tanggal tersebut ditetapkan sebagai Hari Ibu atas peran penting perempuan terhadap perjuangan bangsa.

Oleh karena itu, betapa bangganya sang ibu ketika anaknya bisa turut memperingati Hari Ibu pada 22 Desember.

Di sini Anda bisa memilih beragam ucapan selamat Hari Ibu berbahasa Inggris, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia.

Anda juga bisa mendapatkan pilihan gambar menarik yang bisa dikirimkan kepada sang ibu tercinta.

• Sejarah Hari Ibu 22 Desember di Indonesia, Lengkap dengan Kata-kata Indah untuk Ucapkan Hari Ibu

Seperti yang dimuat englishcoo.com, berikut ini deretan ucapan bahasa Inggris selamat Hari Ibu.

1. A family with a great mother will become an amazing family. That’s why we are so grateful to have you as our mother. Wishing you a fabulous Mother’s day!

Artinya: Sebuah keluarga dengan Ibunda hebat akan menjadi keluarga yang luar biasa. Itulah mengapa kami sangat bersyukur memilikimu sebagai Bunda kami. Semoga kau menjalani Hari Ibu luar biasa!