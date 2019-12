The Rise of Preanger Star Wars New Year Eve 2020

TRIBUNJABAR.ID - Penghujung tahun semakin dekat, 2020 didepan mata perayaan tahun baru di setiap tanggal 31 Desember tak pernah terlewatkan, Prama Grand Preanger mempersembahan pesta malam Tahun Baru sangat spektakuler dan special yaitu The Rise of Preanger, mengusung tema Star Wars karena di Bulan Desember pun para pecinta si-fi film pasti tidak sabar menanti perilisan film The Rise of Skywalker di awal Bulan Desember.

pool plaza (Istimewa)

Tema Star Wars akan sangat menarik karena dari usia muda sampai tua mengetahui jalan cerita Han Solo dan kawan kawan. Aksi Perang Bintang akan mewarnai dekorasi dan permainan juga karakter yang akan menemani selama perayaan tahun baru menuju 2020 di area pool Plaza Grand Preanger Bandung

The Rise of Preanger – Star Wars New Year Eve Party dapat dinikmati hanya dengan Rp.350.000,- sudah termasuk Gala Dinner, Top Music Band Performance, Dance Performance, berfoto di Wall of Fame 180 derajat bersama para karakter film Star Wars

New Year (Istimewa)

Kids Playground & Activation: Kids Face Painting, Street Magician, Fishing Fish, Magic Sand Corner, Virtual Realty Games & Play Station, Parties accessories & trumpet dan akan ditutup oleh pertunjukan DJ serta lighting visual perang bintang seperti di luar angkasa.

Menginap dan memilih paket kamar Tahun Baru termasuk ikut serta dalam The Rise of Preanger – Star Wars New Year Eve Party akan lebih menguntungkan booking di website www.pramahotels.com dan dapatkan discount sampai 15% untuk early bird booking. Menangkan Grand Prize flight & train ticket ke Bali, Surabaya Semarang & Yogjakarta serta voucher hotel di beberapa kota.

Pool (Istimewa)

Ajak keluarga dan anak Anda akan sangat Bahagia mengahbiskan malam tahun baru di Prama Grand Preanger, info lebih lanjut hubungi 022 4231631 atau official whatsapp +62 811-2209-209, atau email ghp.reservation@aerowisatahotels.com