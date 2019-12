Hari Ini Pemberlakuan One Way dari Tol Cikampek Utama Sampai Tol Kalikangkung Jateng

Laporan Wartawan Tribun Jabar Daniel Andreand Damanik

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Volume jumlah kendaraan menjelang perayaan dan libur Natal dan Tahun Baru sudah mulai terlihat dari Jakarta.

Dirlantas Polda Jabar Kombes Pol Eddy Djunaedi saat dihubungi Tribun Jabar mengatakan bahwa melihat lonjakan volume kendaraan, maka sudah diberlakukan sistem one way dari gerbang Tol Cikampek Utama Jawa Barat hingga Tol Kalikangkung Jawa Tengah.

"One way sudah kami laksanakan dari Tol Cikatama. Artinya sudah terlihat lonjakan jumlah kendaraan dari arah Jaya (Jakarta), dari arah Bandung ke arah Timur melalui tol tengah. One way nya sampai Kilometer 414," kata Kombe Pol Eddy Djunaedi, Sabtu (21/12/2019).

• Hari Ibu 2019, Ini Gambar dan Ucapan Istimewa di Hari Ibu, Bisa Dikirim Via WhatsApp ke Ibu Anda

Sebelumnya, saat apel gelar pasukan di Gedung Sate, Eddy mengatakan bahwa wewenang untuk pemberlakuan one way ialah dari Korlantas Polri, dari kewilayahan sendiri hanya memberikan masukan.

Kepolisian Daerah (Polda) berwenang untuk memutuskan pemberlakuan pengalihan arus lalu lintas dan "contra flow".

Kakorlantas Polri Irjen Pol Istiono melalui akun Instagram ntmc_polri pada (20/12/2019) malam, bahwa pihaknya akan menggunakan 18 gerbang tol dan ada satu gerbang tol untuk masuk Jakarta.