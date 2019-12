VIDEO Trinitas Film Fest 2019 Sukses Digelar, Sebanyak 16 Nominator dari Kalangan Pelajar

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Fasko Dehotman

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Pergelaran Trinitas Film Fest 2019 sukses digelar di GOR SMA Trinitas, Jalan Kebon Jati No 209, Kota Bandung, Kamis (19/12/2019) malam. Pergelaran Trinitas Film Fest 2019 sukses digelar di GOR SMA Trinitas, Jalan Kebon Jati No 209, Kota Bandung, Kamis (19/12/2019) malam.

Pada pembukaan acara tersebut, diawali pertunjukan tarian tradisional dan pertunjukan musik yang dibawakan oleh murid SMA Trinitas.

Selanjutnya pembacaan kategori nominator predikat terbaik di Trinitas Film Fest 2019.

Para nominator yang berpatisipasi tahun ini, berasal dari SMPK 3 Binabakti, SMPK 1 Binabakti, SMPK 5 BPK, SMP Waringin, SMAK 3 Binabakti, SMA ST Aloysius SA, dan SMA Trinitas.

Masing-masing nominator yang terpanggil namanya, mendapatkan hadiah piala, piagam penghargaan, sertifikat, uang beasiswa, marchendise dari sponsor, dan bingkai film perserta.

Tampak raut sumringah dari masing-masing pemenang, saat mendapatkan hadiah penghargaan tersebut.

Serta riuhnya tepuk tangan pengunjung yang hadir, bikin suasana semakin berkesan.

Berikut ini daftar pemenang Trinitas Film Fest 2019 yang telah dihimpun Tribun Jabar :

1. Nominator pemenang Trinitas Film Fest 2019 kategori SMP

- Best Actor dimenangkan oleh Kent Zhenoe dari SMPK 3 Binabakti, karya Film Cuma Elo Doang yang Menarik.

- Best Actress dimenangkan oleh Rachellia Jafriena dari SMPK 1 Binabakti, karya Film 3 Point.

- Best Supporting Cast dimenangkakn oleh Teofhylus Edward dari SMPK 5 BPK, karya Film Bolpen dan Tembok.

- Best Editor dimenangkan oleh Jason Pratama dari SMP Waringin, karya FilmnMonochrome.

- Best Script Writer dimenangkan oleh Fionna Alberta dari SMPK 3 Binabakti, karya Film Cuma Elo Doang yang Menarik.

- Best Cinematography dimenangkan oleh Robertus Ruby dari SMP Waringin, karya Film Monochrome.

- Best Sound Director dimenangkan oleh Rachellia Jafriena dari SMPK 1 Binabakti, karya film 3 Point.

- Best Director dimenangkan oleh Jason Pratama dari SMP Waringin, karya Film Monochrome.

2. Nominator pemenang Trinitas Film Fest 2019 kategori SMA

- Best Actor dimenangkan oleh Vincent Elfran dari SMAK 3 Binabakti, karya Film Remission.

- Best Actress dimenangkan oleh Rachel Darma SMA ST Aloysius SA, karya Film Mirai.

- Best Supporting Cast dimenangkan oleh Elia Moses dari SMA Trinitas, karya Film Lewat Hati.

- Best Editor dimengangkan oleh Nixon Deflin dari SMA ST Aloysius SA, karya Film Mirai.

- Best Script Writer dimenangkan olehOlivia Roselani dari SMA Trinitas, karya Film Nomophobia.

- Best Cinematography dimenangkan olehEvan Nathanael dari SMAK 3 Binabakti, karys Film Remission.

- Best Sound Director dimenangkan oleh Christian Kurnia dari Smak 3 Binabakti, karya Film Remission.

- Best Director dimenangkan oleh Verrel Axel dari SMAK 3 Binabakti, karya Film Remission.

3. Juara Best Overall SMP dan Best Overall SMA

- Juara 1 dimenangkan oleh SMP waringin dengan karya Film Monochrome.

- Juara 2 dimenangkan oleh SMPK 3 Binabakti dengan karya Film Cuma Elo Doang yang Menarik.

- Juara 3 dimenangkan oleh SMPK 1 Binabakti dengan karya Film 3 Point.

- Juara 4 dimenangkan oleh SMPK 1 Binabakti dengan karya Film Canged.

- Juara 5 dimenangkan oleh SMPK 5 BPK dengan karya Film Bolpen dan Tembok.

4. Juara Best Overall SMA

- Juara 1 dimenangkan oleh SMAK 3 Binabakti dengan karya Film Remission

- Juara 2 dimenangkan oleh SMA ST Aloysius dengan karya Film Mirai.

- Juara 3 dimenangkan oleh SMA Trinitas dengan karya Film Nomophobia.

- Juara 4 dimenangkan oleh SMA Trinitas dengan karya Film Lewat Hati.

- Juara 5 dimenangkan oleh SMA Trinitas dengan karya Film Waktu. (Fasko)