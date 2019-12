Hariono Tak Lagi Perkuat Persib, Bojan Malisic Ikut Komentar, Sebut Legenda & Tak Bisa Membayangkan

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Ferdyan Adhy Nugraha

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Hariono dipastikan tak mendapat kontrak baru di Persib Bandung lagi untuk musim depan.

Gelandang jangkar asal Sidoarjo, Jawa Timur ini harus mengakhiri kebersamaannya dengan Maung Bandung setelah 11 musim.

Didatangkan dari Deltras Sidoarjo pada tahun 2008, Hariono menjelma sebagai pemain yang disegani kawan maupun lawan.

Satu Piala Presiden dan satu piala Liga Indonesia menjadi trofi besar yang mampu dipersembahkan oleh Hariono.

Pemain Persib Bandung Hariono berduel pemain PS Tira Persikabo dalam pertandingan Piala Presiden 2019 di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Sabtu (2/2/2019). Persib Bandung kalah 1-2 dari PS Tira Persikabo. (Tribun Jabar/Deni Denaswara)

Banyak pihak yang menyesalkan kepergian salah satu legenda hidup Persib itu.

Salah satunya adalah Bojan Malisic yang kini bermain untuk Perseru Badak Lampung FC pada putaran kedua musim.

Bojan yang pernah bermain bersama Hariono selama satu setengah musin menyesalkan keputusan Persib tak memperpanjang kontrak Hariono.

"Legend, hard worker, leader, never complain for anything, amazing teammate and humble person still not enough for Someone, I am trying to imagine what is Persib without legend like my dear friend Hariono This is shame that Someone trying to joke with all Persib legends !!! Who is next ???," Ujar Bojan Malisic dalam akun resmi Instagramnya.

Kabar mengenai dilepasnya Hariono datang langsung dari pelatih kepala Persib, Robert Alberts.