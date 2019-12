Menyambut Hari Natal 25 Desember, Ini Deretan Ucapan Selamat Natal dalam ahasa Inggris dan Indonesia

TRIBUNJABAR.ID - Hari Natal pada 25 Desember 2019 akan segera tiba. Anda bisa memberikan ucapan Hari Natal menggunakan bahasa Inggris, spesial untuk orangtua tercinta.

Ucapan selamat Hari Natal berbahasa Inggris tersebut bisa Anda ucapkan secara langsung pada ayah dan ibu.

Jika sedang berjauhan jarak, Anda bisa juga mengucapkan selamat Hari Natal melalui sambungan telepon.

Selain itu, Anda juga bisa mengirimkan ucapan tersebut melalui chat WhatsApp.

Dalam artikel ini, Anda bisa memilih berbagai ucapan selamat Hari Natal yang pas sesuai selera.

Dilansir Tribunjabar.id dari englishcoo.com, berikut ini kumpulan ucapan selamat Hari Natal berbahasa Inggris, lengkap dengan terjemahan bahasa Indonesia:

Dear Mom and Dad, I am so lucky to have you as my parents who enlighten and guide me all the time. I hope I can always bring cheers into your life. Merry Christmas!

Artinya: Ayah & Ibu, aku sangat beruntung memiliki kalian sebagai orang tua mencerahkan serta membimbingku sepanjang waktu. Aku berharap dapat membawa kebahagiaan dalam hidup kalian. Selamat Natal!

When I think of what a family should be, my mind can’t get beyond two of you. You mean the world to me; I am so thankful that we are a family! Merry Christmas to Mom and Dad!

Artinya: Ketika aku memikirkan seperti apa seharusnya sebuah keluarga, pikiranku tak bisa melampaui kalian berdua. Kalian segalanya untukku; aku sangat bersyukur kita adalah keluarga! Ucapan Selamat Hari Natal untuk Ibu & Ayah!

Christmas is about family. The very core of what makes holidays special is to be with my awesome parents. I love two of you so much. Merry Xmas, My Parents!

Artinya: Natalan adalah tentang keluarga. Inti dari liburan istimewa adalah bersama orang tua mengagumkan. Aku sangat mencintai kalian berdua. Selamat Hari Natal, Orang Tuaku!