Kabar Gembira, Jaminan Santunan Kecelakaan Kerja hingga Kematian Meningkat Capai Rp 42 Juta

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Muhamad Nandri Prilatama

TRIBUNJABAR.ID, PURWAKARTA - Kabar gembira, bagi peserta jaminan tenaga kerja di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dengan mulai berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019.

Berdasarkan informasi yang dihimpun PP 82/2019 itu berlaku sejak 15 Desember 2019.

Dalam PP 82/2019 itu terdapat sejumlah perubahan yang di antaranya perubahan pada nilai jaminan santunan.

Untuk jaminan santunan banyak mengalami peningkatan mulai jaminan kecelakaan kerja hingga jaminan kematian (JK).

Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Purwakarta, Herry Subroto mengatakan untuk jaminan kematian, santunan naik 100 persen, dari nominal Rp 23, 2 juta menjadi Rp 42 juta, meliputi santunan kematian Rp 20 juta, biaya pemakaman Rp 10 juta, dan santunan berkala Rp 12 juta.

Sedangkan kenaikan pun terjadi untuk jaminan kecelakaan kerja. Herry menjelaskan ada biaya-biaya atau santunan yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan, seperti biaya alat bantu dengar Rp 2,5 juta, biaya kacamata Rp 1 juta, dan biaya Homecare Rp 20 juta (maksimum).

"Banyak di Purwakarta kejadian kecelakaan dalam bekerja. Bahkan ada sebanyak 1.582 per tahun atau diratakan 9 kasus per harinya. Kasus ini meningkat dari semula hanya 5 kasus per hari. Biasanya kecelakaan terjadi pada kecelakaan roda dua. Jadi, kami saat ini mesti memberikan santunan beasiswa untuk maksimal 2 anak," katanya di Purwakarta, Selasa (17/12/2019).

Herry juga menegaskan bahwa perusahaan formal atau informal wajib menjadi peserta BPJS, termasuk warga negara asing yang telah bekerja selama 6 bulan.

Saat ini, sebanyak 42 juta pekerja dari informal belum masuk kepesertaan.

Sedangkan di formal perusahaan-perusahaan sudah masuk sebanyak 70 persen, dengan mayoritas perusahaan besar.

Tak hanya itu, BPJS Ketenagakerjaan cabang Purwakarta untuk memudahkan warga masyarakat dalam penyebutan akhirnya mempersilakan warga memanggil BPJS Ketenagakerjaan dengan sebutan BPJAMSOSTEK.

"Kalau menyebut BPJS Ketenagakerjaan itu mungkin agak susah. Jadi kami panggilnya BPJAMSOSTEK namun substansinya tetap sama," ujarnya. (*)