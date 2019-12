Libur telah tiba. Cobain wahana ekstrem di The Lodge Maribaya, yuk. Siapa yang berani?

Laporan Wartawan Tribun Jabar, Putri Puspita

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Siapa, sih, yang nggak tahu wisata The Lodge Maribaya?

Destinasi wisata ini menghadirkan keindahan hutan pinus sebagai pemandangannya.

Selain itu juga The Lodge Maribaya dikenal dengan wisata hot air baloon atau balon udara terbang yang membuat wisata ini viral.

Pemandangan hutan pinus yang hijau dan menyegarkan dan berbagai wahana yang permainan ekstrem menjadi salah satu daya pikat tempat wisata ini.

Wisata alam yang instagramable ini menariknya adalah tidak merusak alam sekitar sehingga kontur tanahnya pun dibuat sealami mungkin.

Kontur tanah yang menurun ke bawah ini memang membuat wisatawan akan lelah dibuatnya.

Anda harus menapaki anak tangga setelah menyusuri wahana yang lokasinya berada di bagian bawah The Lodge Maribaya.

Head of Marketing Communications The Lodge Group, Puji Fauziah Setia mengatakan, memasuki liburan tahun baru, The Lodge Maribaya menghadirkan wahana terbaru yaitu Xtreme Swing.

Wahana Xtreme Swing dengan ketinggian 40 meter. (Tribun Jabar/Putri Puspita Nilawati)

"Xtreme Swing ini adalah wahana ayunan dengan dengan pemandangan hutan pinus. Pengunjung akan dipacu adtrenalinnya dengan naik ayunan di ketinggian 40 meter," ujar Puji di The Lodge Maribaya, Jalan Raya Maribaya, Cibodas, Lembang, Minggu (15/12/2019).