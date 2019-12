Festive Season di Novotel Bandung

TRIBUNJABAR.ID - Hari Natal sudah semakin dekat. Saatnya untuk bersukacita dan kebersamaan keluarga menjadi saat yang paling ditunggu-tunggu para umat Kristiani. Bagi Anda yang ingin merayakan kesucian malam Natal dengan suasana yang berbeda, Novotel Bandung menawarkan paket All You Can Eat Buffet Dinner di The Square Restaurant pada tanggal 24 Desember 2019 dengan harga Rp. 150.000 net/orang. Dapatkan juga promo early bird booking dengan harga Rp. 120.000 net/orang untuk periode booking 5 - 20 Desember 2019.

Kamar Novotel Bandung (Istimewa)

Menyambut momen pergantian tahun 2020, Novotel Bandung juga memberikan promo menarik bagi Anda dan keluarga dengan mengusung tema Pesta Lintas Generasi yang bertempat di Ballroom Novotel Bandung pada hari Selasa, 31 Desember 2019. Dengan harga Rp. 289.000 net/orang, Anda sudah bisa mendapatkan All You Can Eat Buffet Dinner yang juga akan dimeriahkan dengan Live Band Performance by Kata kita ++, Michael Jackson performance by Ale - Indonesia Mencari Bakat, MC by Edo Corazon, Cabaret, Light Dance, Magician dan Fireworks. Hal menarik lainnya, Anda bisa mendapatkan kesempatan untuk memenangkan berbagai hadiah menarik seperti voucher menginap di Bali, Lombok dan Jakarta serta Grand Door Prize tiket PP Jakarta - Bali by Citilink Indonesia dilengkapi dengan akomodasi untuk 2 orang yang akan semakin memeriahkan semarak suasana malam tahun baru Anda dan keluarga. Acara ini didukung penuh oleh Bank BRI, Citilink Indonesia dan MLD Spot.

Kolam Renang Novotel Bandung (Istimewa)

Untuk info lebih lanjut dan reservasi silahkan menghubungi +62 22 421 1001 atau follow instagram kami: @novotelbandung dan fan page kami : Novotel Bandung