Dikabarkan Menikah, Vanessa Angel Posting 'Just Married', Foto Gandengan Tangan dan Ucapan Selamat

TRIBUNJABAR.ID - Nama Vanessa Angel ramai dibicarakan karena dikabarkan telah menikah dengan seorang pria pada Minggu (15/12/2019).

Namun, identitas pria yang menikahi Vanessa Angel itu masih dirahasiakan.

Seperti ingin membenarkan kabar tersebut, Vanessa Angel memposting sticker Just Married di Instagram Story-nya, Senin (16/12/2019).

Sticker itu diposting bersamaan dengan foto dua orang yang tengah bergandengan tangan.

Foto tersebut seperti diambil di dalam mobil.

Tak hanya foto itu, Vanessa Angel juga memposting temannya yang mengucapkan selamat.

Namun tidak diketahui kabar baik apa yang terjadi pada Vanessa Angel sehingga diberi ucapan selamat.

postingan Vanessa Angel setelah dikabarkan menikah (Kolase Tribun Jabar (Instagram/@vanessaangelofficial))

"Selamat yaa bebb @vanessaangelofficial (emoji hati) Happy selalu selamanya (emoji peluk dan hati).

See you soon," tulis akun @annekejd yang kemudian diposting kembali oleh Vanessa Angel.

Ada pula postingan manajer Vanessa Angel yang membicarakan mengenai pernikahan.