A&W® Restaurants Indonesia Hadirkan Carry On Snacks

TRIBUNJABAR.ID, Jakarta – A&W® Restaurants Indonesia kembali menghadirkan varian menu terbaru dari French Fries, Chicken Strip, Chicken Chunks dan kentang berbentuk kotak dengan bumbu Zesty. Cita rasa asin, asam dan pedas yang segar dengan ramuan rempah yang berlimpah dalam Packaging yang mudah untuk dibawa sambil makan, Carry On Snacks.

A&W® Restaurants Indonesia kembali menghadirkan varian menu terbaru dari French Fries, Chicken Strip, Chicken Chunks dan kentang berbentuk kotak dengan bumbu Zesty. (Istimewa)

Inovasi sajian rasa nan lezat, renyah dan gurih ini dijamin akan memberikan pengalaman yang baru dalam memanjakan lidah konsumen setia A&W® Restaurants Indonesia, juga dilengkapi dengan 3 varian Add On Sauce yang menambah rasa : Cheese Sauce, Mayonaise Sauce dan Mango Sauce. Perpaduan berbagai pilihan saus dan snacks serta bumbu Zesty yang menghasilkan cita rasa yang unik, berempah, dan menyegarkan sesuai dengan selera kekinian ‘Carry On Snacks’, melanjutkan kesuksesan beberapa varian menu sebelumnya, seperti Zesty Chicken. Sajian menu Carry On Snacks tersedia dalam 4 pilihan menu yang tentu akan memanjakan lidah konsumen setia A&W® Restaurants Indonesia, hadir mulai tanggal 09 Desember 2019 di seluruh store A&W® Restaurants Indonesia.

Carry On Snacks’ tersedia dalam 4 pilihan menu yaitu :



• Zesty Chicken Bites Jumbo



Sajian dengan potongan fillet ayam goreng 5 slices ukuran Jumbo berbalut bumbu bercita rasa unik berempah yang menyegarkan.

• Zesty Chicken & Potato Jumbo

Sajian dengan potongan filet ayam goreng 2 slices dan Fries Cube ukuran Jumbo berbalut bumbu bercita rasa unik berempah yang menyegarkan.

• Zesty French Fries

Sajian French Fries berbalut bumbu bercita rasa unik berempah yang menyegarkan.

• Zesty Chunks & Fries

Sajian dengan 3 Chicken Chunks yang lembut dan lezat dan French Fries berbalut bumbu bercita rasa unik berempah yang menyegarkan.

Semua rangkaian Carry On Snacks ini dihadirkan dengan harga mulai dari Rp. 25.000,- (sebelum pajak).