Mau Rayakan Tahun Baru Sensasi Suku Indian? Yuk Ikutan American Indian Night Party 2020

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Sudah punya ide mau menghabiskan liburan natal dan tahun baru dimana?

Bagi Anda yang ingin berlibur bersama keluarga atau teman-teman di Bandung, Anda bisa mengunjungi kawasan Lembang, sebagai destinasi wisata favorit wisatawan.

Nah di Lembang ini, Anda bisa menemukan sejumlah tempat wisata yang cukup menarik, salah satunya tempat wisata milik The Lodge Group.

Di kawasan The Lodge Group, Anda bisa memilih tiga lokasi wisata dengan konsep yang berbeda, yaitu The Lodge Maribaya, Fairy Garden, dan Mulberry Hill Resort.

Direktur The Lodge Group, Heni Smith mengatakan persiapan yang dilakukan The Lodge Group adalah membuka wahana baru di The Lodge Maribaya dan Fairy Garden.

Wahana Baru yang mulai beroperasi dan bisa dinikmati pengunjung saat musim liburan Natal dan Tahun Baru 2020 adalah Gipsy Village, Magical Theater 4D.

Bagi Anda yang senang berswafoto, pengunjung bisa foto di dalam kastil bersama para peri yaitu Grand Stairs di Fairy Garden dan Wahana Extreem Swing di The Lodge Maribaya.

"Dibukanya sejumlah wahana baru saat musim liburan akan memberikan pengalaman unik dan tidak bisa dilupakan. Apalagi konsep yang berbeda ini tidak dimiliki wisata lainnya," ujar Heni di Fairy Garden, Jalan Raya Maribaya, Cibodas, Lembang, Minggu (15/12/2019).

Ia mengatakan pengunjung bisa menikmati Kawasan Wisata The Lodge seperti The Lodge Maribaya dan Fairy Garden hanya dengan satu kali pembelian tiket saja.

