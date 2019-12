Free Fly Show Burung Macaw, Pencak Silat dan Aksi Moka Meriahkan Gekraf betema Love Our Earth

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Gekraf atau Gelar Produk Ekonomi Kreatif, yang digagas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ( Disparbud Jabar) berkolaborasi dengan Paguyuban Mojang Jajaka Jawa Barat, tetap berlangsung meriah, meski saat hujan deras baru saja menerjang kawasamn Kota Bandung.

Gekraf ke-5 yang mengusung tema Love Our Earth itu digelar di halaman parkir kantor Disparbud Jabar Jl RE Martadinata 209, Jumat (13/12/2019).

Suasana tambah meriah, ketika hadir komunitas pecinta burung Macaw, Free Fly Parrot & Macaw Bird yang menampilkan keunikan 10 burung Macau.

Apalagi saat salah satu burung Macau terbang mengeliling kantor Disparbud Jabar, suasana cukup meriah saat pemiliknya memanggil nama Macau Birds tersebut.

Selain itu, di ajang Gekraf itu hadir pula sajian Pencak Silat Dimas untuk menyambut ditetapkannya Pencak Silat oleh UNESCO sebagai salah satu Warisan Budaya Tak Benda Ke-14, di Bogota Kolombia.

Sajian pencak silat yang turut meramaikan Gekraf, Gelar Produk Ekonomi Kreatif, yang digagas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ( Disparbud Jabar) berkolaborasi dengan Paguyuban Mojang Jajaka Jawa Barat di halaman parkir kantor Disparbud Jabar Jl RE Martadinata, Kota Bandung. (Istimewa)

Juga tak ketingglan sebagai salah satu penggagas Gekraf, para Mojang Jajaka yang hadir unjuk diri membawakan tarian dan menyanyi, setelah tampilnya DJ Gatot dan Marsya menjelang malam hari sehingga menambah suasana semakin meriah.

Mojang Jawa Barat 2019, Nabila, menjelaskan kegiatan yang mengenalkan produk-produk hasil kreativitas warga Jawa Barat, ini akan kembali digelar kembali di minggu-minggu terakhir bulan Desember 2019 dengan konten acara menarik.

"Apalagi ini tema acara kali ini "keren sekali" karena secara tidak langsung mengajak pengunjung untuk menjaga lingkungan dan mencintai bumi kita sendiri, seperti tema yang diusung kali ini, Love Our Earth," katanya.

Sementara Mojang Jawa Barat 2019 lainnya, Adelia Septa mengatakan bahwa Gekraf Jabar Volume 5 yang bertema “Love Our Earth” ini memiliki tema yang out of the box di bandingkan dari tema-tema acara Gekraf sebelumnya.

Ada beberapa hal yang membuat menarik, salah satunya yaitu mengundang Komunitas Pecinta Burung yang dimana burung-burung Macaw yang dibawanya kemudian melakukan sebuah Free Fly Show.

Para Mojang dan Jajaka berfoto bersama di acara Gekraf, Gelar Produk Ekonomi Kreatif, yang digagas Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi Jawa Barat ( Disparbud Jabar) berkolaborasi dengan Paguyuban Mojang Jajaka Jawa Barat di halaman parkir kantor Disparbud Jabar Jl RE Martadinata, Kota Bandung. (Istimewa)

Selain itu juga di acara ini para tamu diwajibkan membawa tumblr sendiri yang dimana nantinya mereka melakukan isi ulang tumblr-nya jika haus, itu merupakan bagian yang merepresentasikan tema “Love Our Earth” karena dengan membawa tumblr untuk minum dapat mengurangi sampah plastik.

Lebih kerennya lagi, walaupun hujan tapi tidak menghalangi antusias maupun semangat para tamu yang datang.

Jajaka Jawa Barat 2019, Giri mengatakan meskipun hujan, acara ini tetep seru dan keren.

"Apalagi tema yang diusung kali ini adalah Love Our Earth, ini merupakan sebuah langkah persuasif agar kita semua mau menjaga lingkungan dan mencintai bumi kita ini. Kita jaga alam, alam jaga kita," katanya.