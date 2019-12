Cut Tari dan Richard Kevin Pengantin Baru, Akhirnya Kini Berani Posting Fotonya Sebagai Suami Istri

TRIBUNJABAR.ID - Setelah resmi dinikahi Richard Kevin, Cut Tari akhirnya berani posting fotonya bareng suami tercinta.

Sebelum resmi menikah, Cut Tari menyembunyikan hubungan asmaranya dengan Richard Kevin.

Walaupun kabar kedekatan keduanya sempat terendus, tapi pasangan yang satu ini tak menceritakan soal hubungan mereka.

Ketika tangga pernikahannya bocor pun, Cut Tari dan Richard Kevin tetap adem ayem.

Kini, Cut Tari untuk pertama kalinya membagikan potretnya saat dinikahi Richard Kevin.

Ia terlihat cantik mengenakan baju pengantin berupa kebaya.

• Hubungan Asmara Cut Tari dan Richard Kevin Selama Ini Dibocorkan, Lama Pacaran tapi Tak Terendus

Penampilannya tampak simpel tapi tetep elegan dan menarik.

"Thank you so much @sylvanamakeup and wendy for the amazing makeup service you provided on my wedding day.

The makeup was exactly what i had hope for, so happy for the result," tulis Cut Tari.

Pada postingan kedua, Cut Tari mengunggah foto yang mencuri perhatian.