Begini Kondisi Vidi Aldiano Pasca Operasi Kanker Ginjal

TRIBUNJABAR.ID - Pasca menjalani operasi kanker ginjal, penyanyi Vidi Aldiano mengunggah fotonya duduk di kursi di kamar rumah sakit.

Dilansir dari Kompas.com, di sekelilingnya ada beberapa rangkaian bunga kiriman sahabat dan kerabatnya.

“Alhamdulillah, I survived,” Vidi menulis sebagai keterangan foto, Sabtu (14/12/2019).

“Thank you for all your support and prayers,”imbuh penyanyi kelahiran 29 Maret 1990 itu.

Manajer Vidi, Bibit, mengatakan Vidi sedang dalam masa pemulihan. Saat ini dia didampingi keluarganya, yakni ayah, ibu, dan adiknya.

Vidi Aldiano pasca operasi (Kompas.com/ Istimewa)

Menurut Bibit, kemungkinan Vidi bisa pulang ke Indonesia pada Kamis pekan depan.

Namun Vidi akan vakum dari dunia hiburan untuk sementara demi berfokus pada kesembuhannya.

• Main Gemilang sampai Jadi Top Scorer di SEA Games, Osvaldo Haay Dilirik Tim Luar Negeri

Sebelumnya, Vidi Aldiano berbagi kabar tentang sakit kanker ginjal yang dideritanya melalui akun Instagram-nya.

Dalam video berdurasi 2 menit 14 detik itu, Vidi menjelaskan bagaimana dia mengetahui penyakitnya.

• Di Sisa Pertandingan Liga 1 2019, Bobotoh Minta Pelatih Persib Bandung Keluar dari Zona Nyaman