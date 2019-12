Rekomendasi 3 Mobil dengan Ruang Kabin Lega, Fitur-fiturnya Bikin Nyaman

TRIBUNJABAR.ID - Pilihan mobil keluarga biasanya identik dengan ciri khas kabin yang lega alias roomy yang ditandai dengan jarak antar kursi (seat pitch) cukup lebar serta ruang kaki yang lapang dan tidak bikin kaki pegal untuk perjalanan jauh.

Ciri khas lainnya dari mobil keluarga adalah ruang kabin yang mampu mengakomodir penumpang dalam jumlah banyak, terdiri dari tiga baris sehingga mengangkut hingga 6-7 orang.

Hadirnya fitur-fitur keamanan dan kenyamanan terkini membuat perjalanan dengan mobil keluarga menjadi lebih menyenangkan.

Saat ini cukup banyak agen pemegang merek yang menawarkan mobil keluarga untuk konsumennya di Indonesia.

1. Kijang Innova Venturer:

Ini adalah mobil keluarga kasta tertinggi di line up Innova. Mobil berpenggerak roda depan memiliki kabin cukup lega, terdiri dari 3 baris dan bisa mengakomodir hingga 7 penumpang.

Venturer ditawarkan dalam empat varian dan dibekali pilihan mesin diesel 2.400 cc dan mesin bensin 1998 cc.

Mesin dieselnya merupakan tipe mesin 4 silinder dengan tenaga maksimum 147 hp dan torsi 360 Nm. Sementara mesin bensinnya mampu menghasilkan tenaga maksimum sebesar 137 horse power.

Toyota menawarkan Venturer dalam dua pilihan transmisi, manual dan otomatis.

Toyota Kijang Venturer di booth Toyota pada pameran GIIAS 2017, Senin (14/8/2017). (

Tipe terendahnya adalah mesin bensin M/T dengan harga jual on the Jakarta Rp 407 juta dan tipe tertinggi mesin diesel A/T dengan transmisi 5 percepatan.

Venturer sudah dilengkapi dengan Power Steering, Airbag di posisi driver dan penumpang, fitur Anti-Lock Braking System dengan brake assist, Smart Access Card Entry & Anti Theft Device serta Child Safety Locks dan Immobilizer.

Eksteriornya sudah mengadopsi teknologi adjustable headlights, spion yang bisa dilipat secara elektrik, serta lampu kabut.