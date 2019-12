Jadwal Liga Inggris Pekan Ini: Dimulai Liverpool, Tottenham Hotspur dan Chelsea Disiarkan TVRI

TRIBUNJABAR.ID- Jadwal Liga Inggris pekan ini diawali laga Liverpool vs Watford Sabtu (14/12/2019) mulai pukul 19.30 WIB.

Menghadapi juru kunci Liga Inggris di Stadion Anfield, Liverpool berpeluang memperkokoh posisi di puncak klasemen. Duel Liverpool vs Watford tak ditayangkan di TVRI.

Sajian utama TVRI untuk Liga Inggris pekan ini adalah pertandingan dua tim London, Tottenham Hotspur asuhan Jose Mourinho dan Chelsea besutan Frank Lampard.

Di pekan 17 Liga Inggris, TVRI akan menyiarkan laga Chelsea yang menjamu Bournemouth.

Duel Chelsea vs Bournemouth di Stamford Bridge tersebut akan dimulai dengan sepak mula pukul 22.00 WIB.

Tayangan di TVRI sudah akan dimulai satu jam sebelumnya.

Untuk hari Minggu, TVRI akan menayangkan pertandingan tim asuhan Jose Mourinho, Tottenham Hotspur.

Tottenham akan melawat ke markas Wolverhampton Wanderers, Minggu pukul 21.00 WIB.

Tayangan TVRI sudah dimulai satu jam sebelumnya.

Berikut jadwal lengkap Liga Inggris pekan ini (dalam WIB):

Sabtu

19.30 - Liverpool vs Watford

22.00 - Chelsea vs Bournemouth (Live TVRI)

22.00 - Sheffield United vs Aston Villa

22.00 - Leicester City vs Norwich

22.00 - Burnley vs Newcastle United

Minggu

00.30 - Southampton vs West Ham United

21.00 - Manchester United vs Everton

21.00 - Wolverhampton vs Tottenham Hotspur (Live TVRI)

23.30 - Arsenal vs Manchester City

Selasa

02.45 - Crystal Palace vs Brighton