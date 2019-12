TONTON TV ONLINE, LIVE STREAMING INDOSIAR Persija Jakarta vs Madura United, Misi Hindari Degradasi

TRIBUNJABAR.ID - Siaran langsung live streaming Indosiar TV Online laga Persija Jakarta vs Madura United, Liga 1 2019, Jumat (13/12/2019).

Laga Liga 1 2019, live streaming Indosiar TV Online laga Persija Jakarta vs Madura United digelar di Stadion Patriot, Bekasi, sesuai jadwal tayang TV pukul 15.30 WIB.

Laga live streaming Indosiar TV Online laga Persija Jakarta vs Madura United menjadi misi Macan Kemayoran menghindari zona degradasi Liga 1 2019.

Sebab, Persija Jakarta berada satu strip dari zona degradasi. Misi ini tidak akan mudah. Sebab Madura United saat ini adalah tim papan atas berada di posisi kelima dengan 47 poin.

Sedangkan Persija Jakarta berada di posisi ke-15 dengan 38 poin.

Kamu pendukung tim di laga live streaming Indosiar TV Online laga Persija Jakarta vs Madura United, jangan sampai terlewat tak memberikan dukungan.

(link live streaming Indosiar TV Online laga Persija Jakarta vs Madura United ada di bawah berita ini)

Klasemen Liga 1 2019



Siaran langsung live streaming Indosiar akan menyiarkan laga Persija vs Madura United yang dapat diakses via vidio.com.



Berikut prediksi line up dan pertandingan serta informasi LINK Live Streaming Indosiar Persija Jakarta vs Madura United di Liga 1 hari ini.



Persija jelas wajib menang agar aman dari jurang degradasi.



Selain membawa misi hindari degradasi, Persija juga pastinya menjadikan laga melawan Madura United untuk bangkit.



Pasalnya, di laga sebelumnya Persija kalah beruntun dari Bhayangkara FC dan Perseru Badak Lampung.

Melawan Madura United diperkirakan bukan hal mudah.



Madura United baru saja mengalahkan Kalteng Putra dan berusaha mengejar posisi 2 klasemen Liga 1 2019.



Laga kandang



Persija Jakarta sebenarnya diuntungkan dengan laga kandang kali ini karena memiliki peluang untuk memaksimalkan laga demi meraih hasil penuh.



Apalagi, Persija memiliki catatan lumayan ketika berlaga di kandang. Mereka menang beruntung empat kali di kandang.



Praktis laga Persija Jakarta vs Madura United di Liga 1 2019 hari ini menjadi kesempatan macan kemayoran untuk meraih poin tiga.