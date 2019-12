Cut Tari Menikah dengan Richard Kevin, Banjir Ucapan Selamat, Ersa Mayori & Meisya Siregar Beri Doa

TRIBUNJABAR.ID - Selamat untuk Cut Tari dan Richard Kevin yang telah menyandang status suami-istri.

Cut Tari dan Richard Kevin menikah pada Kamis (12/12/2019) di rumah sang kakak, Teuku Muhammad Gadaffi.

Pernikahan tersebut tidak hanya membawa kebahagiaan terhadap Cut Tari namun kepada sahabat keduanya.

Para sahabat Cut Tari mengungkapkan rasa senang melalui Instagram.

Partner Cut Tari selama membawakan program infotainment, Ersa Mayori memberikan doa.

"Sisters by heart. Wishing you all the happiness in the world, twinnie," tulisnya.

Selain Ersa Mayori, Meisya Siregar yang juga hadir di acara pernikahan itu juga menyampaikan doanya untuk kebahagiaan Cut Tari.

"Akhirnyahhhhh setelah tiap ketemu gw cuma nanya kapan kawin , hari ini 12.12.2019 terjawab deh ya Tarrrrr

Alhamdulillah ..., so happy for you Kevin & Taryyy sayang ...

Smg Allah limpahkan keberkahan keselamatan dan kebahagiaan dalam pernikahan kalian yaaaaa !!!

Can’t wait to see the mini of you two soooonn," tulisnya.